Igor De Camargo blikt terug: 'Tegen Anderlecht werd het ons rood voor de ogen'

Igor de Camargo is een meubelstuk van het Belgisch voetbal. Een buffetkast die men van de zomer een verdieping lager heeft gezet: zijn leven speelt zich nu af in eerste klasse B, bij KV Mechelen. Niet zonder succes. Hij is nu 35. Toen hij 17 was, streek hij neer in ons land. Momenteel nadert hij de kaap van de 400 wedstrijden met Belgische clubs (KRC Genk, Heusden-Zolder, FC Brussels, Standard, KV Mechelen), die van de 100 goals heeft hij al gerond.

