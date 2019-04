Igor De Camargo: het persoonlijke verhaal van de Braziliaanse Belg van KV Mechelen

Mayke Wijnen Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Igor de Camargo (35) is al de helft van zijn leven in België en voelt zich half Braziliaan, half Belg. Maar de eerste uren in ons land waren koud en eenzaam. Een terugblik. 'Er zit iets in mij dat groter is dan ikzelf. Dat noem ik god. En dan krijgt niets mij klein.'

Igor de Camargo heeft in zijn leven al veel aan lezen gehad. 'Ben je eenzaam, dan pak je een boek.' © INGE KINNET