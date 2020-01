Een doelpunt van hem tegen Bochum werd door de supporters van Borussia Mönchengladbach verkozen tot 'doelpunt van het voorbije decennium'. Malinwa-spits Igor de Camargo is vereerd, maar maakt voor Sport/Voetbalmagazine een eigen top vijf.

'Dat je nog steeds herinnerd wordt door de supporters betekent dat je toch belangrijk geweest bent en een stukje mee hebt geschreven aan de clubgeschiedenis', glimt Igor de Camargo nog wanneer we hem ontmoeten in een skybox op KV Mechelen. 'Ik heb drie jaar voor Mönchengladbach gespeeld, een mooie periode. Goede ploeg ook, als je er nu op terugkijkt. Marc-André ter Stegen, Dante, Marco Reus, Granit Xhaka, Juan Arango. Wellicht de strafste ploeg waarin ik speelde.'

En de Braziliaanse Belg graaft daarbij nog even dieper in zijn geheugen. 'Al vond ik de kampioenenploeg van Standard in 2008 en 2009 ook zeer compleet. Bolat, Marcos, Dante, Onyewu, Sarr, Defour, Witsel, Fellaini, Dalmat, Mbokani, Jovanovic. Op elke positie liep er kwaliteit. Ik werd als box-to-box uitgespeeld. Ik weet nog goed hoe Bölöni me apart nam: -Igor, ik moet een plaats vinden voor jou. 'Ja, ik ben een spits,' antwoordde ik. (lacht) Schoorvoetend legde hij me uit dat hij iemand nodig had die de verdedigende middenvelder van de tegenstander kon ambeteren: dat moest ik worden. In steun van Mbokani.'

'Ik probeer al mijn ex-clubs nog te volgen, maar dat is niet evident, want er zijn genoeg andere zaken die mijn aandacht opeisen, zoals mijn trainerscursus die ik nu volg. En KV Mechelen natuurlijk.'

Paal binnen!

Na een moeilijke seizoenstart, waarin hij meer dan hem lief op de bank zat, komt De Camargo toch weer bovendrijven bij Malinwa. In de eerste wedstrijd na de winterstop, tegen Standard, trof hij meteen twee keer raak. Ook op zijn 36ste blijft de 9-voudige Rode Duivel scoren. Op vraag van Sport/Voetbalmagazine kiest hij de mooiste en belangrijkste doelpunten uit zijn carrière.

De belangrijkste:

De Camargo: 'Die tegen Bochum, omdat we zo in eerste klasse bleven. Maar nog een andere bij Gladbach blijft me evenzeer bij, in de topper tegen Bayern München. We wonnen daar met 0-1, het was 25 jaar geleden dat Gladbach daarin was geslaagd. Het bleek bovendien de start van een fantastische campagne, waarin we ons uiteindelijk kwalificeerden voor de Champions League.'

'Bij APOEL Nicosia, waar ik misschien wel de mooiste periode uit mijn carrière beleefde, maakte ik er ook enkele belangrijke. In mijn laatste jaar daar bijvoorbeeld, in de topper tegen Apollon Limassol, beslissend voor de titel. Ik scoorde tweemaal.'

De mooiste:

De Camargo: 'Dan ga ik terug naar de begindagen van mijn carrière, hij Heusden-Zolder, een club die helaas niet meer bestaat. Het was nochtans een mooie club, met hartelijke mensen. Ik kon mij er lanceren als profvoetballer. Ik herinner mij een goal na een verre dieptepass van Dimi De Condé. Net voor de backlijn neem ik de bal op de borst en zonder hem te laten stuiten neem ik hem vol op de slof. Recht in de kruising!'. (Beelden niet teruggevonden, nvdr.)

'Een gelijkaardig doelpunt maakte ik met Standard tegen Salzburg. We komen daar 2-0 achter maar winnen met 2-3 en kwalificeren ons zo voor de volgende ronde in Europa League. Als ik het mij goed herinnen vertrekt het met een uittrap van Bolat op Mbokani, die devieert naar mij en ik trap in volley vanop 35 meter binnen. Binnenkant paal. Soms kom ik die goal nog tegen op internet. Plezant.'

In Sport/Voetbalmagazine van woensdag 5 februari verschijnt het interview met Igor de Camargo.

goals in minuut 1:10 en 2:50

'Dat je nog steeds herinnerd wordt door de supporters betekent dat je toch belangrijk geweest bent en een stukje mee hebt geschreven aan de clubgeschiedenis', glimt Igor de Camargo nog wanneer we hem ontmoeten in een skybox op KV Mechelen. 'Ik heb drie jaar voor Mönchengladbach gespeeld, een mooie periode. Goede ploeg ook, als je er nu op terugkijkt. Marc-André ter Stegen, Dante, Marco Reus, Granit Xhaka, Juan Arango. Wellicht de strafste ploeg waarin ik speelde.' En de Braziliaanse Belg graaft daarbij nog even dieper in zijn geheugen. 'Al vond ik de kampioenenploeg van Standard in 2008 en 2009 ook zeer compleet. Bolat, Marcos, Dante, Onyewu, Sarr, Defour, Witsel, Fellaini, Dalmat, Mbokani, Jovanovic. Op elke positie liep er kwaliteit. Ik werd als box-to-box uitgespeeld. Ik weet nog goed hoe Bölöni me apart nam: -Igor, ik moet een plaats vinden voor jou. 'Ja, ik ben een spits,' antwoordde ik. (lacht) Schoorvoetend legde hij me uit dat hij iemand nodig had die de verdedigende middenvelder van de tegenstander kon ambeteren: dat moest ik worden. In steun van Mbokani.' 'Ik probeer al mijn ex-clubs nog te volgen, maar dat is niet evident, want er zijn genoeg andere zaken die mijn aandacht opeisen, zoals mijn trainerscursus die ik nu volg. En KV Mechelen natuurlijk.'Na een moeilijke seizoenstart, waarin hij meer dan hem lief op de bank zat, komt De Camargo toch weer bovendrijven bij Malinwa. In de eerste wedstrijd na de winterstop, tegen Standard, trof hij meteen twee keer raak. Ook op zijn 36ste blijft de 9-voudige Rode Duivel scoren. Op vraag van Sport/Voetbalmagazine kiest hij de mooiste en belangrijkste doelpunten uit zijn carrière.De belangrijkste:De Camargo: 'Die tegen Bochum, omdat we zo in eerste klasse bleven. Maar nog een andere bij Gladbach blijft me evenzeer bij, in de topper tegen Bayern München. We wonnen daar met 0-1, het was 25 jaar geleden dat Gladbach daarin was geslaagd. Het bleek bovendien de start van een fantastische campagne, waarin we ons uiteindelijk kwalificeerden voor de Champions League.''Bij APOEL Nicosia, waar ik misschien wel de mooiste periode uit mijn carrière beleefde, maakte ik er ook enkele belangrijke. In mijn laatste jaar daar bijvoorbeeld, in de topper tegen Apollon Limassol, beslissend voor de titel. Ik scoorde tweemaal.' De mooiste:De Camargo: 'Dan ga ik terug naar de begindagen van mijn carrière, hij Heusden-Zolder, een club die helaas niet meer bestaat. Het was nochtans een mooie club, met hartelijke mensen. Ik kon mij er lanceren als profvoetballer. Ik herinner mij een goal na een verre dieptepass van Dimi De Condé. Net voor de backlijn neem ik de bal op de borst en zonder hem te laten stuiten neem ik hem vol op de slof. Recht in de kruising!'. (Beelden niet teruggevonden, nvdr.)'Een gelijkaardig doelpunt maakte ik met Standard tegen Salzburg. We komen daar 2-0 achter maar winnen met 2-3 en kwalificeren ons zo voor de volgende ronde in Europa League. Als ik het mij goed herinnen vertrekt het met een uittrap van Bolat op Mbokani, die devieert naar mij en ik trap in volley vanop 35 meter binnen. Binnenkant paal. Soms kom ik die goal nog tegen op internet. Plezant.' In Sport/Voetbalmagazine van woensdag 5 februari verschijnt het interview met Igor de Camargo.goals in minuut 1:10 en 2:50