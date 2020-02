Met zijn twee doelpunten tegen Standard, vlak na de winterstop, bewees Igor de Camargo dat hij ook op zijn 36e nog een rol te spelen heeft op het hoogste niveau. Over enkele maanden is hij einde contract bij KV Mechelen.

Enkele weken geleden werd een doelpunt van hem door de supporters van Borussia Mönchengladbach verkozen tot belangrijkste doelpunt van het voorbije decennium. Een teken dat Igor de Camargo ook daar zijn stempel gedrukt heeft en dat doet hem zichtbaar plezier. 'Dat je nog steeds herinnerd wordt door de supporters, betekent dat je een stukje mee hebt geschreven aan hun clubgeschiedenis', vertelt de Braziliaanse Belg en negenvoudige Rode Duivel. 'Ik speelde er drie jaar, een mooie periode. Goede ploeg ook, als je er nu op terugkijkt. Marc-André ter Stegen, Dante Bonfim, Marco Reus, Granit Xhaka, Juan Arango. Ik herinner me nog een ander belangrijk doelpunt: op Bayern, we wonnen met 0-1. Het was 25 jaar geleden dat Gladbach daarin geslaagd was.' 'Maar weet je waar ik het meeste voldoening uit haal?', vraagt hij retorisch. 'Dat ik bij al mijn ex-clubs met open armen ontvangen word. Dat menselijke aspect is voor mij heel belangrijk.' Heb je door die attitude soms opportuniteiten laten liggen? Igor de Camargo: 'Misschien. Ik heb altijd en overal mijn best gedaan, daar kun je onmogelijk spijt van hebben.' Vorige zomer toonde Club Brugge interesse. Had je daar het spel harder kunnen spelen? De Camargo: 'Neen, want dat werd nooit concreet. Ik heb één keer met Philippe Clement gesproken, nadien niets meer gehoord.' Anderlecht, Standard, Genk, Club. Allemaal waren of zijn ze op zoek naar een ervaren targetman. Zat jij de afgelopen wintermercato constant met de telefoon in de hand? De Camargo: 'Vroeger was dat misschien zo, maar ik denk dat geïnteresseerden ondertussen weten wat ik kan. Wat wellicht afschrikt, is mijn leeftijd. Clubs kijken tegenwoordig nog nadrukkelijker naar het financiële plaatje. Ze weten dat iemand van 36 niets meer zal opbrengen. Maar dan zeg ik: zonder de nodige ervaring pak je geen prijzen. Je hebt spelers nodig die soms de druk opvangen. En ik begeleid de jongeren, dat is even belangrijk voor de toekomst van een club. 'Wanneer je een voetballer doorlicht voor een transfer, moet je heel zijn parcours nagaan. Welke geschiedenis heeft hij, op én naast het veld? Als hij niet speelde, voor welke sfeer zorgde hij dan in de groep? Heel belangrijk, want één rotte appel kan de hele mand aantasten.' In het begin van dit seizoen had je geen basisplaats. Had je op meer krediet en respect gehoopt na je sterke prestaties vorig seizoen? De Camargo: 'Natuurlijk is het niet prettig als je niet op het veld staat, maar ik ben altijd positief gebleven. Als de ploeg wint, win ik ook. Dat is altijd mijn ingesteldheid geweest. Ik was wel verrast dat ik niet speelde tijdens die eerste speeldagen, vorig seizoen was ik toch topschutter van de ploeg. Maar dan ga ik gewoon hard trainen. Voetbal bestaat sowieso uit ups en downs.' Je kwam de voorbije maanden inderdaad weer aan de oppervlakte, met onder andere twee goals tegen je ex-ploeg Standard. Opvallend is dat ook Dieumerci Mbokani op zijn 34e misschien sterker speelt dan ooit. Het rijk is aan de 'oudjes'? De Camargo: 'Als oudere spits kies ik mijn momenten meer. Ik ben beter geworden in het anticiperen of het herkennen van situaties. Ik weet nu perfect waar de bal zal komen, zie ook mijn doelpunten tegen Kortrijk en Standard. 'En Mbokani is altijd een fenomeen geweest. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar eigenlijk hoort hij in een topcompetitie te spelen. Bij Antwerp zit hij perfect, de ploeg is op hem afgestemd. En de mentaliteit past hem, doordat hij er omringd is met andere ervaren mannen. Spelers die het klappen van de zweep kennen, ook in andere competities: Mirallas, Defour, Bolat, De Laet, Haroun,... 'Zelf ben ik niet verbaasd dat ik nog zo fit ben - mijn fysieke data behoren bij de beste van de ploeg. Ik heb me altijd goed verzorgd en ik moet zeggen dat de medische omkadering hier bij KV Mechelen top is. In mijn twintigjarige carrière heb ik nochtans nergens zo hard getraind als hier. Daar moet je bij de ervaren mannen van Antwerp niet mee afkomen...' ( lacht) T2 Fred Vanderbiest koos in de zomer verrassend voor een avontuur als T1 bij RWDM, maar keerde al na enkele maanden terug naar Mechelen. Jullie hebben hem toch eens flink door het stof laten kruipen? De Camargo: ( lacht) 'Neen. We hebben enkel een beetje gepraat over zijn ervaringen bij RWDM. Fred is nog steeds dezelfde: hij zit kort op de groep en houdt iedereen wakker. Toen hij in augustus vertrok, waren we verrast, maar niet in paniek: de staf bij KV Mechelen staat er. Zijn vervanger Bart Janssens deed ook zijn job, zij het op een andere manier: iets rustiger, iets minder aanwezig.' Wordt er in de kleedkamer over play-off 1 gesproken? De Camargo: 'Natuurlijk wel. Maar de concurrentie is groot en we mogen niet vergeten dat als promovendus de eerste doelstelling is om het behoud te verzekeren. We hebben bewezen dat we de kwaliteiten bezitten om met topploegen te wedijveren, maar we hebben een kleine kern, een dipje is onvermijdelijk.' Je bent na dit seizoen einde contract, welke opdracht geef jij aan je makelaar Paul Stefani? De Camargo: 'Ik vind het vreemd dat die contractbesprekingen zo aanslepen. Ik heb met Mechelen onlangs voor de eerste en tot nog toe enige keer rond de tafel gezeten. Verder wacht ik af, mijn makelaar kreeg geen opdracht. Als je de kans krijgt om een contract te verlengen, doe je dat. Of je nu journalist, verzekeringsmakelaar of voetballer bent. Dat biedt zekerheid. Bovendien voel ik me goed bij Mechelen, ik zie dus geen enkele reden om niet te verlengen. Maar wat wil KV Mechelen nog? Als we play-off 1 halen, zal het moeilijk worden om deze ploeg bijeen te houden. Ik wil graag blijven, maar tegen de degradatie vechten zie ik niet meer zitten.' Tim Matthys wachtte vorig jaar ook op een contractverlenging. Die kwam er niet, maar hij kreeg wel een functie in de staf aangeboden. Zou dat iets voor jou zijn? De Camargo: 'Ik sta nog te graag op het veld, maar zodra ik er geen plezier meer aan beleef, zal ik dat eerlijk aangeven. Als ik morgen moet stoppen, heb ik voldoende zaken achter de hand. In Brazilië ben ik verdeler van W-Cup, producent van voedingssupplementen, ik heb er mijn eigen fabriek in São Paulo. Ik heb ook nog enkele vastgoedprojecten. Dat zakelijke instinct is mij meegegeven door de familie: mijn moeder is fiscalist, mijn vader universiteitsdocent wiskunde en biologie, mijn zus architecte. 'Mijn vrouw, een schoonheidsspecialiste, wil graag terugkeren naar Brazilië, maar daar ben ik minder voor te vinden. São Paulo is enorm duur, maar de mensen verdienen er weinig. Eens naar de bioscoop of op restaurant gaan is in België een evidentie, daar is dat voor slechts enkelingen weggelegd.'