Wat moet u onthouden van de tweede speeldag van de Jupiler Pro League? Onder meer een zwak Anderlecht en Club Brugge en de ijzersterke verdediging van Antwerp.

0

In vier wedstrijden onder de nieuwe Nederlandse coach Mark van Bommel heeft Antwerp nog geen tegengoal gekregen, ook al bleken de tegenstanders, tweemaal het Kosovaarse FC Drita, KV Mechelen en Zulte Waregem, niet de moeilijkste te zijn.

Ook vorig seizoen slaagde de Great Old erin om de netten schoon te houden met slechts 38 tegendoelpunten in 34 wedstrijden in de reguliere competitie. Het Antwerpse verdedigingswerk bleek veel kwetsbaarder tijdens de Champions' Play-offs, toen Butez zich tien keer gewonnen moest geven in zes wedstrijden.

In de eerste vier partijen van dit seizoen stelde van Bommel drie verschillende verdedigingen op, met twee slechts vaste waarden bij elke aftrap: Ritchie De Laet en Toby Alderweireld. Het Belgische duo was in de Bosuil tegen Drita gekoppeld aan Dinis Almeida en Laurit Krasniqi. In Mechelen waren dat William Pacho en Sam Vines. De Ecuadoriaan stond in de returnwedstrijd tegen de Kosovaren opgesteld met Krasniqi (die ook scoorde). En tenslotte, op zondagavond, mochten Vines en Almeida zich laten zien naast het ervaren duo.

© Belga Image

6

Is het dat de spelers in 1A minder gedisciplineerd zijn of dat scheidsrechters strenger zijn geworden na de break? Het feit is wel dat sinds de hervatting van de competitie rode kaarten heeft geregend op de Belgische velden. In achttien wedstrijden werden al tien spelers vroegtijdig naar de kleedkamers gestuurd, waarvan zes op deze tweede speeldag: Ishaq Abdulrazak (Anderlecht), Alessandro Albanese (Oostende), Pietro Perdichizzi (Westerlo), Gary Jean Magnée (Eupen), Amine Benchaib (Kortrijk) en Novatus Dismas Miroshi (Zulte Waregem). Er waren slechts drie wedstrijden waarin geen rode kaart viel.

Het staat in schril contrast met vorig seizoen, toen de spelers in de Jupiler Pro League doeltreffender waren in hun defensieve interventies. Toen stond de teller van uitsluitingen na twee speeldagen slechts één speler met Joost van Aken van Zulte Waregem.

3

Al drie seizoenen op rij heeft Club Brugge zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen niet kunnen winnen. Na de 3/6 van het seizoen 2020/21, had de Belgische kampioenen vorig seizoen een 4/6 behaald. En dit jaar waren het opnieuw drie punten na twee partijen. Na het eindresultaat van de laatste twee seizoenen zal men in het Jan Breydelstadion zeker niet in paniek raken door een teleurstellend resultaat na slechts 180 minuten spelen.

© Belga Image

2

Nadat hij vorig seizoen voor drie miljoen euro overkwam van Willem II, leek Mike Trésor de grote slag van KRC Genk te worden op de transfermarkt. Enkele schitterende dribbels en mooie acties in de beginperiode zorgden voor opwinding in Limburg, maar daarna verdween de voormalig Belgische belofteninternational uit de schijnwerpers en sloot hij zijn eerste seizoen in Limburg af met volledig blanco statistieken.

Sommigen vroegen zich af of het er ooit nog zou uitkomen, maar onder leiding van Wouter Vrancken lijkt Mike Trésor eindelijk van grote waarde te zijn voor de Limburgers. De inwoner van Lembeek scoorde tegen Standard zijn tweede doelpunt van het seizoen en leverde vooral een ijzersterke prestatie. Uiteindelijk strandde Trésor op 4 schoten, waarvan 2 op doel, 4 belangrijke passes, 3 geslaagde dribbels en 8 gewonnen duels. Trésor lijkt vroeg in het seizoen een belangrijke troef te zullen worden voor Genk, dat net Junya Ito verloren heeft.

© Belga Image

0,52

Misschien hebben we ons wat te gemakkelijk verkeken op het eerste resultaat van Anderlecht onder nieuwe coach Felice Mazzu. Zaterdagmiddag was paars-wit namelijk nergens op het veld van Cercle. Na de uitsluiting van Ishaq Abdulrazak werden de Brusselaars tot tien man gereduceerd en hadden ze alle moeite van de wereld om de verdediging van de vereniging uiteen te krijgen met Benito Raman en Sebastiano Esposito.

In de eerste helft kon Anderlecht geen enkel schot op doel laten optekenen. In de tweede helft misten de weinige pogingen precisie, zodat Anderlecht bij het laatste fluitsignaal slechts een expected goals van 0,52 had tegenover de 1,25 voor hun tegenstanders, die dit duel logischerwijze wonnen. Mazzu was het niet eens met deze statistiek: 'Ik denk dat 0-0 een verdiend resultaat zou zijn geweest, maar 3 op 6 is gewoon niet goed genoeg voor Anderlecht. Het seizoen is nog lang en ik ben er zeker van dat we ons zullen verbeteren', zei de voormalige coach van Charleroi en Union.

