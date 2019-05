De dood van zijn moeder, zijn zieke dochtertje en zijn dopingschorsing. Bennard Kumordzi dacht sterk in het leven te staan, maar het werd hem allemaal even te veel. Het verhaal van de verdediger van KV Kortrijk.

Donderdagmiddag in het Guldensporenstadion, het vaste persmoment van KV Kortrijk. Samen met ploegmaats Aboubakary Koita en Imoh Ezekiel komt Bennard Kumordzi (34) rustig aangeslenterd. In oktober 2017 testte de Ghanees positief op carboxy-THC, wat wijst op het gebruik van cannabis. Hij had in december vorig jaar de afspraak met de pers gemaakt om het één keer over zijn dopingschorsing te hebben, maar voor Sport/Voetbalmagazine maakt hij een uitzondering. Een uur, anderhalf uur, het maakt hem niet uit. Vooral zijn dankbaarheid naar de club en de coaches valt op. 's Avonds belt de persverantwoordelijke nog eens in naam van Kumordzi. 'Hij wou nog laten weten hoeveel hij heeft gehad aan Glen De Boeck (hoofdcoach tijdens zijn schorsing, nvdr). Glen zorgde ervoor dat hij bij zijn terugkomst meteen weer bij de groep hoorde. Dat betekende veel voor Bennard.' Kumordzi zat vijf maanden schorsing uit.

...