De 32-jarige aanvaller is met vier goals topschutter van KV Kortrijk, dat amper 8 op 27 boekte.

De routinier ligt nog tot 2021 onder contract bij KV Kortrijk, maar Ilombe Mboyo is en blijft een bijzonder ambitieuze prof. De spits, die naar eigen zeggen het geluk had om zowel even Belgisch als Congolees international te kunnen zijn, staat stil bij de onregelmatige prestaties van zijn team. 'De resultaten zijn zo omdat we er soms niet in slagen wedstrijden te controleren', denkt de Brusselaar. 'Spelers moeten op het veld meer verantwoordelijkheid opnemen, slimmer zijn en iets meer vicieux zijn. We moeten onze ervaring gebruiken om efficiënter te zijn. Het gaat vooral om het herkennen van situaties en er beter mee omgaan. Het positieve is dat we nog nooit echt gedomineerd werden. En dat het dus snel kan keren. Aan ons om een serie neer te zetten.'

Positieve coach

Mboyo vindt verder niet dat coach Yves Vanderhaeghe veel kan worden aangewreven bij de mindere sportieve periode. KV Kortrijk wisselde de voorbije twee jaar nochtans telkens in de herfst van trainer. Vorig seizoen werd Glen De Boeck na 16 op 45 ontslagen en verklaarde algemeen manager Matthias Leterme dat de slechte resultaten daarvoor de enige reden waren. 'Het is niet aan mij om daarop te antwoorden', oordeelt Mboyo. 'Want ik neem die beslissingen niet. Ik denk niet dat de trainer zich zorgen moet maken over zijn job. Ik ben daar ook niet voor. De coach ontslaan, is doorgaans de makkelijkste oplossing om andere problemen te verdoezelen. Yves Vanderhaeghe levert goed werk. Hij zegt ons wat er niet goed is, maar hecht ook veel belang aan wat wel goed is. Hij is een coach die positief is en er voor zorgt dat we altijd vertrouwen hebben, niet iemand die probeert te breken.'