Dertien jaar na zijn debuut bij Charleroi is de 33-jarige ex-Rode Duivel met STVV aan zijn zesde club in de Jupiler Pro League toe.

Enkele dagen voor je transfer naar STVV zou je een beslissend telefoongesprek met Peter Maes gehad hebben. Daarin zou je de coach overtuigd hebben om voor jou te kiezen. Klopt dat? Ilombe Mboyo: 'Weet je, het komt niet vaak voor dat een speler zélf een coach moet overtuigen om hem te nemen. Dus nee, het was eerder omgekeerd. We hebben elkaar lang gesproken aan de telefoon en de trainer heeft me uitgelegd wat hij van een aanvaller verwacht. Ik ga daar niet over in detail treden, want dan zou ik onze manier van spelen voor de komende weken prijsgeven, maar grof gezegd wilde de coach een ervaren spits die de competitie kent en die ook gemakkelijk met de rug naar doel kan spelen. 'Tijdens ons gesprek beseften we dat we allebei op dezelfde manier naar voetbal keken. En dat ik mij gemakkelijk zou kunnen inpassen in zijn speelschema. Misschien was de coach ook wel gecharmeerd door mijn aanpak. Net als hij ben ik een winnaar.'Is het omdat STVV naar jou kwam informeren dat je een vertrek bij KV Kortrijk bent gaan overwegen of was je al van plan om deze winter van lucht te veranderen? Mboyo: 'Ik zat goed bij KV Kortrijk, maar er hing daar wel verandering in de lucht. Er waren veel vrije spelers, zoals Julien de Sart, er was het aangekondigde vertrek van kapitein Hannes Van Der Bruggen, dat van Christophe Lepoint,... 'Ik was zelf ook einde contract in juni. Net zoals andere spelers was ik dus in gesprek over een verlenging, maar dat zat al een tijdje vast omdat we het niet eens geraakten over de duur. De onderhandelingen waren nog lopende toen STVV zich meldde. Zij kwamen direct met zekerheid en met een contract van 2,5 jaar. Het was in ieders belang om op dat voorstel in te gaan. In dat van mij, maar ook in dat van KV Kortrijk, dat nog een beetje geld gekregen heeft voor een speler die anders zes maanden later gratis vertrokken zou zijn.'Vele jonge dertigers hebben het moeilijk om in 1A aan de bak te blijven, zeker nu er door de financiële situatie van de Belgische clubs geen risico's genomen worden. Was het een opluchting voor jou dat je op je 33e nog een contract van 2,5 jaar kon tekenen? 'Ik hou zoveel van het voetbal dat ik uiteraard gelukkig ben omdat ik denk dat ik nog een paar mooie jaren voor de boeg heb. De coronacrisis heeft veel spelers pijn gedaan en ik ben me ervan bewust dat ik geprivilegieerd ben. Nu, ik heb van niemand iets gestolen, ik denk dat ik altijd erg professioneel geweest ben, heel fit en als er nog altijd clubs in mij geïnteresseerd zijn ondanks mijn leeftijd, dan is dat geen toeval. Ik kon trouwens ook naar Turkije. Ik heb veel aanbiedingen van daar gekregen. Maar dat interesseert me niet meer. Op mijn leeftijd wil je je settelen.'Was je niet bang om je lot te verbinden aan een club die, toen je er tekende, flirtte met de degradatie? 'Nee, want ik had meteen het potentieel in deze groep gezien. Het eerste doel is natuurlijk om uit die risicozone te geraken, maar ik geloof echt in de kwaliteiten van het team. Deze ploeg heeft zeker zijn plaats in 1A. Aan 1B denk ik niet eens. En als je dan ook nog eens naar de infrastructuur van STVV kijkt, weet je dat je bij een ambitieuze club zit. Op dat vlak was het de laatste tijd bij KV Kortrijk onduidelijker. Velen vragen zich vandaag af in welke richting de club de volgende maanden zal evolueren.'Elke twee weken op kunstgras kunnen spelen, was dat een plus voor jou als technische speler? 'Ik kende dat veld natuurlijk al omdat ik er een paar keer gespeeld heb in het verleden. Maar dat wil niet zeggen dat ik er al aan aangepast ben. Ik mag dan vroeger, toen ik jong was, wel vaak op een gelijkaardige ondergrond gevoetbald hebben, toch is het kunstgrasveld van STVV anders omdat de bal er erg snel gaat. Maar het klopt dat zo'n ondergrond me wel ligt, het past bij mijn stijl.'