Ze doken de afgelopen weken weer op. Racistische spreekkoren en discriminerende posts op sociale media. Ilombe Mboyo ondervond er gelukkig nog niks van doorheen zijn carrière.

KV Kortrijkaanvaller Ilombe Mboyo speelde bij KRC Genk samen met Christian Kabasele en Paul-José Mpoku is als een kleine broer voor hem. Alle drie zijn het Belgen van Congolese origine. 'Ik ben bij Kortrijk aan mijn derde passage toe en nooit kende ik er zulke problemen zoals zij', aldus Mboyo.

'Altijd al speelde ik er in heel gemengde ploegen. Zie hoe graag gezien Elimane Coulibaly hier nog altijd is. Karim Belhocine werd hier zelfs coach en technisch directeur. Het is het publiek waar ik mij het best bij voel. Mocht dit een racistische club zijn, ik zou er niet kunnen spelen.'

Niet veralgemenen, wel bestrijden

Hij deed vorig seizoen mee in de thuiswedstrijd tegen Standard waarna het incident met Mpoku zich voordeed, maar zag het niet gebeuren, zegt hij. 'Polo belde mij nadien en ik informeerde toen bij de club. Ik begreep dat het een daad van frustratie was van een jongen die geen racist is, maar die als jeugdtrainer zelfs met veel Afrikaanse jongens werkt én die zich meteen excuseerde. Het zou goed zijn, mocht hij de ogen van andere personen openen.'

'Tegen Polo zei ik dat we het gedrag van enkele supporters niet mogen veralgemenen. Maar we moeten het wel blijven bestrijden. Puur racisme of niet: we mogen het niet tolereren en moeten het uit de voetbalstadions bannen. Voetbal is een sport met veel emoties, maar er zijn limieten die niet overschreden mogen worden. Racisme is ontoelaatbaar. Iedereen hoort dat te weten en er zich naar te gedragen. Onwetendheid is geen excuus meer, want iedereen kan op het internet lezen welk lijden racisme mensen in de geschiedenis al bezorgde.'

'De wil om te winnen, het fanatisme en de alcohol zorgen ervoor dat er stommiteiten worden begaan en dan is er altijd wel een die nog meer idioot is en nog verder gaat dan anderen. Supporters moeten beseffen dat als zij bijvoorbeeld een zwarte speler bij de tegenstander racistisch beledigen, zij de zwarte spelers van hun eigen ploeg en van wie ze wel houden ook beledigen. Multiculturaliteit is juist de schoonheid van de sport.'