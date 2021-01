Na Christian Brüls pakte STVV nu ook uit met de transfer van Pelé Mboyo, die voor een paar honderdduizend euro overkomt van Kortrijk. Met deze twee Belgische versterkingen zijn de Limburgers voldoende gewapend in hun strijd tegen de degradatie.

De komst van Ilombe 'Petit Pelé' Mboyo hing al een paar dagen in de lucht en het werd uiteindelijk donderdagavond aangekondigd op de officiële kanalen van de club. Mboyo zit dit seizoen aan acht doelpunten en vier assists in negentien duels bij KV Kortrijk en zal naast scorend vermogen ook zijn ervaring en leiderschapskwaliteiten toevoegen aan het elftal van STVV.

In het begin van het seizoen kon de in december ontslagen Kevin Muscat enkel dromen van zo'n transfer, maar sinds de aanstelling van Peter Maes isthe sky the limit.Voor de Japanners wegen de extra investeringen niet op tegen een eventuele degradatie.Al is het wel zo dat de aankoop van Mboyo een buitenkansje was.Het contract van de 33-jarige aanvaller liep tot in juni en hij had onlangs nog een contractverlenging geweigerd. Het bestuur van Kortrijk beloofde aan Mboyo om niet moeilijk te doen mocht een buitenlandse club aankloppen in januari - ze waren op dat moment zelfs bereid om hem gratis te laten vertrekken.Nadat gesprekken met een Turkse club op niets uitliepen, kwam STVV in beeld. Het eerste onderhoud tussen Maes en Mboyo was bepalend voor de rest van de onderhandelingen. De coach was zo overtuigd dat hij Zinho Gano en Hamdi Harbaoui uit zijn hoofd zette en het bestuur vroeg om vol voor Mboyo te gaan. Kortrijk zag het om begrijpelijke redenen niet zitten om zijn topschutter gratis naar een concurrent te laten gaan en vroeg uiteindelijk toch een transfersom. De transfer zat in een impasse en het is enkel door de tussenkomst van makelaar Zouhair Essikal dat de situatie gedeblokkeerd kon worden. Essikal deed zelf een paar toegevingen en kreeg Mboyo zo ver dat hij een deel van de transfersom van 250.000 euro uit eigen zak betaalde.Met Mboyo, Yuma Suzuki, Duckens Nazon, Oleksandr Filippov en youngster Nelson Balongo heeft Maes nu vijf diepe spitsen tot zijn beschikking. Minstens een ervan zal deze maand moeten vertrekken. Suzuki en Nazon blijven wellicht buiten schot en daarom moet vooral Filippov zich zorgen beginnen te maken over zijn toekomst op Stayen. De Oekraïner kwam pas in september over van Desna Tsjernihiv, maar kon in de elf duels waarin hij in actie kwam niet helemaal overtuigen.