In beeld: Club Brugge op winterstage in luxueuze Aspire Academy in Qatar

In tegenstelling tot de meeste andere eersteklassers trok Club Brugge voor zijn winterstage niet naar Spanje, maar naar Qatar. De regerende landskampioen traint er, net als Bayern München en PSV Eindhoven, in de gerenommeerde Aspire Academy in Doha. De spelers en staf van blauw-zwart verblijven nog tot en met 13 januari in het poepchique hotel The Torch. Aan de stage hangt volgens Het Nieuwsblad een prijskaartje van 125.000 euro. Enkele impressies.