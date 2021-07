De ex-aanvoerder van Standard had niks tegen een verlenging van zijn Luikse avontuur, maar uiteindelijk leende Inter hem uit aan Genoa. Veel was daar niet aan te doen.

Degenen die erbij waren, zijn het nog niet vergeten. Op 1 november, tijdens de competitiewedstrijd tegen KV Oostende, scheurde Zinho Vanheusden met een vreselijke kreet de avondlucht open. Een derde zware knieblessure, de eerste keer aan de rechterknie. Opnieuw werd de Limburger een halt toegeroepen op zijn steile weg naar de top. Het was ook erg pijnlijk voor de schatkist van Standard. Twaalf maanden geleden leverden de Rouches een flinke inspanning qua salaris om het kroonjuweel een jaar langer te behouden en met hem de basis te leggen voor de vernieuwing. Uiteindelijk was het seizoen van de Luikenaars weinig lucratief, zonder een return on investment. Je zou dus kunnen denken dat het Luikse bestuur graag snel iets terug wilde zien van zijn centen. In werkelijkheid hebben Alexandre Grosjean en Bruno Venanzi hun uiterste best gedaan om hun charismatische leider op het veld nog een jaartje langer te houden en zo de optie op een verplichte terugkoop door Inter (bedongen in de deal van juli 2019) nog een jaar uit te stellen. De speler zelf deelde die wens. Tot op het eind heeft het kamp-Vanheusden er ook alles aan gedaan om het Milanese bestuur daarvan te overtuigen. Maar het was allemaal niet genoeg om Piero Ausilio, sinds 2014 de autoritaire sportief directeur van Inter, te overtuigen. Ausilio, die zich al sinds 2015 met het dossier-Vanheusden bezighoudt, gelooft nog altijd sterk in de speler, ondanks diens vele fysieke kwaaltjes en hij gaf er de voorkeur aan om 4 miljoen euro vers geld in de schatkist van Standard te storten - met name het verschil tussen de 12 miljoen euro van de transfer uit 2019 en de 16 miljoen euro die Inter beloofd had bij de terugkoop. Dat is de reden waarom hij zich gedurende de onderhandelingen onverzettelijk opstelde. Sinds het begin van de zomer draaide eigenlijk alles rond het felle verzet van Inter tegen de gezamenlijke wens van Standard en de speler zelf om hem nog een seizoen in België te houden. Inter raakte daar nog meer van overtuigd toen er verschillende aanvragen voor een uitleenbeurt begonnen binnen te lopen. Kandidaat-kopers, die van alle kanten opdoken, hadden misschien een uitleenbeurt naar eender welke grote competitie zien zitten, maar Ausilio wilde per se zien hoe zijn poulain zich uit de slag zou trekken in een erg tactisch kampioenschap als het Italiaanse. Toen de akkoorden tussen Inter en de verschillende gegadigden waren afgesloten, was het uiteindelijk - en maar logisch ook - aan Vanheusden zelf om de finale keuze te maken tussen Bologna, Genoa, Cagliari en Sassuolo. De Limburger, die gehecht was aan de ambiance op Sclessin, zou naar verluidt niet ongevoelig geweest zijn voor de beruchte sfeer in het Luigi Ferrarisstadion in Genua, dat gedeeld wordt door Sampdoria en FC Genoa. De lokale derby blijft een van de hoogtepunten van het seizoen in Italië. Vanheusden heeft sinds zijn jaren bij de Milanese beloften een goed contact met Ivan Perisic, maar ook met de rest van de profkern, en kon dus intern de nodige informatie inwinnen. Niet alleen van de Kroaat krijgt hij goede raad, maar ook van Romelu Lukaku. Ook een andere oude vriend, Senna Miangue, die zelf in 2017 bij Cagliari verbleef, speelde een rol. Veel waardevolle adviezen dus voor de man die ervan droomt om dit seizoen de revelatie van het Calcio te worden. Is het een volgende stap die nodig is om de patron in de verdediging van de Rode Duivels te worden, iets waar hij al jaren van droomt?