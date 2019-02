'In een voetbalclub bepaalt de trainer de mentaliteit'

Aan bevlogenheid ontbreekt het hem niet. Bernd Storck is een voetballeraar. Zo aanziet hij zichzelf ook. Het is zijn taak om spelers elke dag beter te maken. Daar praat hij met passie en gloed over. Storck zet in Moeskroen een klein mirakel neer. Achttien punten op achttien na de winterstop, op techniek geschoeid bewegingsvoetbal, een grote tactische flexibiliteit, velen keken zich de ogen uit. Vreemd dat de 56-jarige Storck tot dusver nog niet de kans kreeg om als hoofdtrainer bij een club aan de slag te gaan. Hij was in Duitsland assistent van Jürgen Röber, bij onder meer VfB Stuttgart, Hertha BSC, VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund, hij was bondscoach van Kazachstan en Hongarije. Nadien zat hij een jaar thuis. Niet verbitterd, maar wachtend op een nieuwe kans. Want Bernd Storck houdt ervan om op het veld te staan en met een team te werken, dat beter te maken en uitdagingen aan te pakken. Nadat hij bij Mouscron een fundament legde, plukt hij nu de vruchten van zijn werk. Heel veel lof krijgt hij voor zijn aanpak van collega's.

...