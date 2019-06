'In het profvoetbal is er geen plaats voor liefde'

In vier seizoenen speelde Aaron Leya Iseka bij evenveel clubs. Over zijn wedervaren bij Olympique Marseille, zijn definitieve vertrek bij Anderlecht en zijn seizoen bij Toulouse trad de broer van Michy Batshuayi nog nooit in detail. Bij deze wordt dat rechtgezet.

Aaron Leya Iseka: 'Bij Marseille noemden ze me in het begin vaker 'de kleine broer van Michy' dan Aaron, en dat stoorde me wel.' © belgaimage - christophe ketels