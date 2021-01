Volgende week komt Lokeren-Temse nog eens in de schijnwerpers met de bekerwedstrijd tegen STVV. Hoe gaat het op Daknam sinds het failliet in het voorjaar?

In juni 2019, één jaar voor de overname, kwam Hans Van Duysen, de huidige voorzitter van Lokeren-Temse, al eens dicht bij het leiden van Sporting Lokeren. Van Duysen kent de club door en door, zijn grootvader Adhemar Goeters bekrachtigde in 1970 mee de fusie en was nog een aantal jaren voorzitter van de club.

Roger Lambrecht had in de laatste weken van zijn bewind al een paar keer aangegeven dat hij de club wilde overlaten, liefst aan mensen van Lokeren.

In juni 2019 werden de gesprekken opgestart tussen Hans Van Duysen, de eigenaar van de club, en ondervoorzitter Willy Carpentier. Van Duysen wilde meewerken, maar zag zichzelf niet als voorzitter van de club. 'Op een donderdag in juni belt Lambrecht me en zegt: "De club is verkocht aan Willy. Morgen tekenen we dat, uiterlijk zaterdag." Ik had de volgende maandag al afgesproken met Willy voor een doorstart.

''s Anderdaags, vrijdag, krijg ik telefoon, dat de verkoop getekend was. Eigenaardig, want uitzonderlijk was Willy die dag op een familiefeest in Nederland. "Nee," zei Lambrecht, "de nieuwe eigenaar is niet Willy, maar Louis de Vries." Ik stond perplex. In minder dan 24 uur was er dus een ander scenario uitgewerkt. Lambrecht heeft toen nog inderhaast Willy opgebeld, een paar minuten voor de persconferentie waarop De Vries voorgesteld werd.'

Een jaar later ging Sporting Lokeren failliet en nam Hans Van Duysen samen met Willy Carpentier toch de leiding over. De doorstart kwam er met dank aan Temse dat de reddende hand reikte, nadat besprekingen met Hamme niet tot een overeenkomst leidden. Daardoor startte de nieuwe club in tweede nationale amateur. Van Duysen werd voorzitter van Lokeren-Temse, zoals de club nu heet.

De terugkeer naar het profvoetbal is het doel, 'maar alleen wanneer de club er sportief en qua omkadering klaar voor is. Nu zijn we daar nog niet klaar voor.'

Lees de volledige reportage over Lokeren-Temse in Sport/Voetbalmagazine van 27 januari of in onze Plus-zone.

