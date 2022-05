Leider Union heeft zondagnamiddag 0-0 gelijkgespeeld bij Antwerp op de tweede speeldag in de Champions' play-offs. Club Brugge, dat om 18u30 in het Astridpark tegen RSC Anderlecht speelt, kan tot op één punt naderen van de Brusselaars.

Op de Bosuil had Antwerp de bovenhand in de eerste helft. Frey woog op de verdediging van Union, Moris hield hem tweemaal van een doelpunt. Ook op een lage schuiver van Benson stond de Union-doelman paraat. Beide teams schuwden de felle duels niet, vooral op het middenveld werd strijd geleverd. Veel kansen leverde dat niet op, waardoor 0-0 een logische ruststand was.

Acht minuten na de pauze dreigde Antwerp via Nainggolan, die met een knappe volley uitpakte en Moris tot een even puike redding dwong. Aan de overzijde trapte Lazare vanuit een scherpe hoek op Butez. Union bokste enkele mooie aanvallen ineen en maakte uiteindelijk nog het meest aanspraak op de zege, maar voorin ontbrak het aan precisie. In het slot glipte Vanzeir de Antwerpse zestienmeter in, het schot van Nielsen ging net naast. Undav mocht nog tweemaal alleen op Butez afstormen, maar wipte het leer over doel en besloot op de Antwerp-doelman.

Union is nu al 15 uitwedstrijden op een rij ongeslagen in de competitie, maar het liet wel twee punten liggen. In de stand leidt het team van Felice Mazzu met 43 punten. Club Brugge volgt op vier punten en kan mits een zege tegen Anderlecht tot op één punt komen. Volgende week zondag ontvangt Union de regerende kampioen, drie dagen later treffen de titelpretendenten elkaar in het Jan Breydelstadion.

