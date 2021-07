Zinho Vanheusden gaat terug naar Italië. Standard en Inter Milaan hebben de transfer van de aanvoerder van de Rouches bevestigd.

De 21-jarige verdediger wordt gekocht door Inter Milaan, waar hij van 2015 tot 2017 al onder contract lag, en zou meteen weer uitgeleend worden, wellicht aan Genoa of Cagliari.

Vanheusden, opgeleid op de Robert Louis-Dreyfus Academy, vertrok in 2015 naar Inter en keerde in de winter van 2018 terug naar Standard, waarvoor hij in drie seizoenen 76 wedstrijden speelde en vier keer scoorde.

Dit seizoen moest hij lange tijd herstellen van een kruisbandblessure. De Limburger, die één keer voor de Rode Duivels speelde, miste daardoor het EK. Hij scheurde de voorste kruisbanden in zijn rechterknie op 1 november tijdens een competitiewedstrijd tegen Oostende. Het was al zijn derde ernstige knieblessure. In september 2017 scheurde hij de kruisbanden in zijn linkerknie en in mei 2019 onderging hij een operatie aan dezelfde linkerknie na een verkeerde beweging op training. Daardoor miste hij het Europees kampioenschap U23.

