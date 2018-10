Internationale statistieken bewijzen: België is geen opleidingsland meer

Vorige week publiceerde het Zwitserse statistiekenbureau CIES een analyse van het aantal speelminuten in de 31 grootste Europese competities in juli, augustus en september (t.e.m 30/9). In die maanden haalden bij geen enkele Belgische eersteklasser Belgen de helft van het aantal speelminuten. Charleroi toonde zich het meest buitenlands getint: met 82% van alle speelminuten voor buitenlanders staat het 16e in de ranglijst van ploegen met de meest buiten...