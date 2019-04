Interview met Dennis Praet: 'Op termijn wil ik naar een grotere club'

Hij werd gepromoveerd tot derde aanvoerder, kreeg een lucratieve contractverlenging en in de derby tegen Genoa zondag kan hij zijn honderdste match spelen voor Sampdoria. Interview met Dennis Praet (24), die gevolgd werd door Juventus.

M ind Your Fucking Manners. I got my own back. De stoere citaten staan zwart op wit gedrukt op een paar kledingstukken van Dennis Praets kledinglijn DYJCode. Het is in zekere zin het evangelie volgens Praet. Het illustreert ook hoe de twintiger in het leven staat: cool, vastberaden en een tikkeltje eigenwijs. Vanuit een Leuvens appartement, waar het uitzicht op de straalkapellen van de Sint-Pieterskerk de adem afsnijdt, staat Praet even stil bij zijn 2,5 jaar in loondienst van Sampdoria. Komend weekend in de derby della Lanterna tegen Genoa speelt hij zijn honderdste match in Italië. 'Ik hou de tel zelf niet bij', zegt Praet. 'Iemand van de club heeft er mij onlangs op gewezen dat ik aan 95 of 96 wedstrijden zat. En hij voegde eraan toe: 'Als je er honderd hebt, ontwerpen we een speciaal shirt voor jou.' Met de duels bij Anderlecht erbij kom ik bijna aan driehonderd matchen op het hoogste niveau. Gezien mijn leeftijd is dat niet slecht.'

...