Hij werd landskampioen in 2018 en niet veel later werd hij verkozen tot Trainer van het Jaar. Ivan Leko is dus een ideale gesprekspartner om het Belgische seizoen te overlopen.

Oorspronkelijk zou dit interview plaatsvinden in een restaurant in de buurt van Antwerpen, maar door de lockdown is dat omgezet in een telefonisch gesprek. De maatregelen hebben het professionele leven van Ivan Leko nochtans niet erg dooreengeschud. 'Ik leef niet zonder voetbal, het is een té belangrijk onderdeel van mijn leven', antwoordt de Kroaat wanneer we hem vragen hoe het met hem gaat nu, ver van de voetbalvelden. De ex-coach van STVV en Club Brugge wijdt zich momenteel aan het bekijken en analyseren van opgenomen wedstrijden, om op die manier zo goed mogelijk voorbereid te zijn wanneer hij opnieuw plaatsneemt op een trainersbank. 'De laatste maanden heb ik veel wedstrijden gezien van het Leipzig van Julian Nagelsmann, maar ook van Atalanta en van Borussia Dortmund, waar Lucien Favre een tijdje geleden is overgeschakeld op een driemansverdediging. Voor mij is het altijd interessant om te zien hoe de ploegen functioneren die in eenzelfde systeem spelen als hetgeen ik graag toepas. Naast de Europabekers is het ook boeiend om te zien wat Inter, Lazio en Leicester doen. De mannen van Simone Inzaghi spelen het beste voetbal van Italië en die van Brendan Rodgers kunnen zowel met vieren achterin schitteren als met drie man in een 3-5-2. De ogen van Ivan Leko reizen dus veel rond en ze denken er altijd aan om ook even halt te houden op de Belgische velden. Sinds zijn terugkeer uit de Golf is de Kroaat een van de aandachtigste toeschouwers geworden van de Jupiler Pro League, die nu stilligt. Een goede gelegenheid om het eens te hebben over de evoluties in het Belgisch voetbal dit seizoen.Ben je het ermee eens dat het huidige Belgische seizoen vrij teleurstellend is qua spelniveau? Ivan Leko: 'Dat kan ik niet zeggen, want ik heb de realiteit van het Belgisch voetbal meerdere seizoenen mogen meemaken en ik weet hoe moeilijk het is om je ploeg te laten voetballen.' Hoe komt dat? Leko: 'Volgens mij komt dat doordat men heel veel druk zet op de trainers om resultaten te halen. In België wisselt men erg snel en heel gemakkelijk van coach. Dus is iedereen geconditioneerd om op korte termijn resultaten te boeken, eerder dan op middellange termijn aan het spel van de ploeg te sleutelen. Dat verklaart waarom veel trainers bijna puur op het resultaat spelen. Nochtans veranderen clubs soms twee of drie keer op een seizoen van trainer en de resultaten geven hen zelden gelijk.' Was je bijvoorbeeld verrast door het ontslag van Felice Mazzu zo vroeg op het seizoen? Leko: 'Ja, dat was zeker een verrassing voor mij. Iedereen wist op welk punt hij aankwam in Genk. De club was kampioen geworden maar had belangrijke spelers verloren en desondanks bleven de verwachtingen hooggespannen. Felice kennen we, die heeft geweldige resultaten gehaald bij Charleroi. Als je rekening houdt met al die parameters, dan had ik gedacht dat men hem ten minste een heel seizoen zijn werk zou laten doen vooraleer men hem zou beoordelen. Het was echt een moeilijk moment om naar Genk te komen.' Zie je veel verandering in het spel sinds Hannes Wolf heeft overgenomen? Leko: 'Niet echt, neen. Het is een goed georganiseerde ploeg, die weet hoe ze moet voetballen, maar het is niet het Genk van vorig jaar.' We waren gewend aan een Genkse ploeg die de touwtjes meer in handen nam. Leko: 'Dat is zo. En niet alleen vorig seizoen. De grote ploegen van Racing Genk zijn altijd dominante teams geweest, die je verplichtten tot verdedigen. Dit jaar zien we een ander Genk. Ze mikken nu eerder op de organisatie en de omschakeling, met enkele snelle spelers. Persoonlijk zie ik liever een Genk dat meer zelf het initiatief neemt.' Wat dominantie betreft, is Club Brugge dit seizoen de referentie. Is dit Club fel veranderd sinds jij er vertrokken bent? Leko: 'Het bestuur heeft bijzonder werk geleverd in de zomer. Ze hebben sleutelspelers verkocht, maar het belangrijkste is dat ze geïnvesteerd hebben om die te vervangen. Ze hebben een ploeg gebouwd die sterker is dan het afgelopen jaar, met meer concurrentie. Op dit moment hebben ze geen rivaal in België. Het is een mooi voorbeeld voor andere clubs: je kunt spelers verkopen, maar je moet ook in de ploeg investeren. Wat me aan hun project bevalt, is dat het niet alleen draait om geld verdienen. Ze doen de club ook vooruitgaan.' Wat voor soort coach is Philippe Clement? Leko: 'Hij heeft de titel gewonnen met Genk en staat op het punt om dat over te doen met Club. En dat allemaal met goed voetbal. Philippe Clement is een topcoach in België, hij verdient alleen maar complimenten. Hij is erg slim, iedereen praat over hem en dat is verdiend.' We hebben dit jaar in de Champions League gezien dat hij zich heel goed kan aanpassen aan een tegenstander, net zoals Michel Preud'homme. Leko: 'Hij heeft veel jaren samengewerkt met Michel Preud'homme en die brengt kwaliteit, dus dat is ergens normaal. Philippe heeft getoond dat hij zich kan aanpassen en dat zijn tactische voorbereiding van topniveau is. Dat is echt een van zijn grote kwaliteiten.' In het kielzog van Brugge zien we een Gentse ploeg die we niet meer op dat niveau zagen sinds de periode onder Hein Vanhaezebrouck. Leko: 'Het is moeilijk om de beide momenten te vergelijken, want het zijn heel andere ploegen. Persoonlijk verkoos ik het Gent van Hein Vanhaezebrouck, want dat was een machine. Van de eerste tot de laatste minuut vlogen die je naar de keel. Dit seizoen hebben ze veel kwaliteiten, maar het ontbreekt hen aan regelmaat. Als twee of drie van hun spelers wat uit vorm zijn, hebben ze het lastig om te winnen.' Hun spelsysteem is interessant in een competitie waarin bijna iedereen 4-2-3-1 speelt. Leko: 'Ik ben heel blij om een ploeg in een ruit te zien voetballen. Gent blijft een van de positieve ploegen dit seizoen, want ze hebben getoond dat het met een andere manier van spelen ook mogelijk is om mooi voetbal te brengen en wedstrijden te winnen. Wanneer ze de wedstrijd domineren, is het erg moeilijk om tegen hen te verdedigen. Maar onlangs zag je tegen Anderlecht of Charleroi dat ze ook kunnen lijden onder hun spelsysteem. Dat geen enkele topploeg in Europa in een 4-4-2 speelt met een ruit op het middenveld, heeft ook zijn redenen...' Bij Charleroi is de grote openbaring van het seizoen de nieuwe positie van Morioka. Leko: 'Als je ziet hoe de ploeg functioneert sinds die wijziging, dan verdient Karim Belhocine complimenten voor het idee om Ryota Morioka wat achteruit te trekken. Samen met Marco Ilaimaharitra vormt hij een van de beste middenlinies van het land. Ik denk dat dat de reden is van het geweldige seizoen dat Charleroi aan het spelen is. Want iedereen weet: wie de slag op het middenveld wint, verhoogt zijn kansen om de wedstrijd te winnen.' Wat denk jij van Ilaimaharitra? Leko: 'Dat is de sleutelspeler van Charleroi, nu al meerdere seizoenen. Hij valt niet zo op bij de mensen omdat hij niet scoort en weinig assists geeft, maar ik ben ervan overtuigd dat hij zijn plaats heeft in eender welke Belgische ploeg, en zelfs in hoger aangeschreven competities.' Je hebt Kaveh Rezaei goed gekend vorig jaar. Was je verrast dat hij weer helemaal boven water kwam? Leko: ' Kaveh Rezaei heeft een moeilijk jaar gehad bij ons, met name omdat hij fysiek nooit honderd procent in orde geweest is. En als een speler met zijn profiel fysiek niet helemaal top is, dan zal hij geen goals maken. Ik ben blij dat hij opnieuw dit niveau haalt, want het is een goeie jongen met een uitstekend karakter. Hij verdient dit.' Als Charleroi de positieve noot is van dit seizoen, is Standard dan een van de grote ontgoochelingen? Leko: 'Michel is een coach die in staat is om ploegen te bouwen die resultaten halen. In het begin van het seizoen was dat ook het geval, ze regen de overwinningen aan elkaar. Maar nadien zijn ze onregelmatig geworden. Dat is het probleem van deze ploeg: je weet nooit of je een groots of een zwak Standard gaat zien. Om voor de prijzen mee te strijden moet je stabiel zijn.' Onderschat men misschien het vertrek van Christian Luyindama? Leko: 'Wanneer ik dit Standard zie, dan valt me inderdaad het gebrek aan defensieve stabiliteit op. En dat is altijd een van de sterktes van Michels ploegen geweest: een georganiseerd blok, erg solide, en snelle omschakelingen met spelers die wedstrijden voor je konden winnen. Wat het defensieve evenwicht betreft is het vertrek van Christian Luyindama niet gecompenseerd geweest door de komst van een kwaliteitsvolle vervanger. Maar ik weet zeker dat Michel dat ook zal vastgesteld hebben en daar volgend seizoen iets zal aan doen.' Wat valt je op aan het seizoen van Antwerp? Leko: 'Wat László Bölöni daar al twee jaar presteert, is uitzonderlijk. Het is heel positief voor België om clubs te hebben met de ambitie om kampioen te worden. Naast Charleroi is Antwerp de ploeg die felicitaties verdient. Ik denk dat ze de komende seizoenen zullen meedoen voor de titel.' Is het voor jou een verrassing waartoe Mbokani nog in staat is? Leko: ' Dieumerci Mbokani is de beste aanvaller in de competitie. Met voorsprong op de rest zelfs. Met zijn uitzonderlijke statistieken zet hij een andere sleutelspeler van Antwerp in de schaduw. Want kijk naar de cijfers van Lior Refaelov. Dat is een uitzonderlijke 'nummer twee' in de statistieken.' Wat spelniveau betreft was de meest fascinerende ploeg om dit seizoen te volgen misschien wel Anderlecht... Leko: 'Hun start was veelbelovend. In hun manier om het spel te begrijpen, hun poging om met de bal te spelen... Maar de resultaten volgden niet en toen waren ze vertrokken voor een moeilijk seizoen. De laatste weken daarentegen speelde de ploeg heel goed. Ze hebben een collectieve manier van spelen, winnen met ruim verschil, zijn dominant. Je voelt dat de club achter die manier van spelen staat. Als ze volgend seizoen twee of drie goede spelers aan de kern toevoegen, ben ik er zeker van dat ze een ploeg zullen hebben om rekening mee te houden.' Het heeft wat tijd gevergd vooraleer het begon te draaien. Leko: 'Het bevestigt gewoon wat men altijd zegt: projecten hebben tijd nodig.' Dat is waar, maar zou dat project het ook zolang uitgezongen hebben als Kompany niet aan het hoofd ervan had gestaan? Leko: 'Dat weet ik niet... Maar wat ik indrukwekkend vind met Vincent Kompany, is dat het een belangrijke speler is, die bijna alles gewonnen heeft in het buitenland. En toch: wanneer hij het woord neemt sinds zijn terugkeer naar België, is dat altijd om over het spel te praten. Dat bewijst hoezeer hij van het spel houdt.'