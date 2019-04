Interview met Wesley Moraes: 'Als ik top ben, draait de ploeg ook'

Peter t'Kint Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

De topper in Genk werd een afknapper voor Club, maar met 9 op 12 heeft de eerste achtervolger van Racing zijn start in de play-offs niet gemist. Wesley Moraes, misschien bezig aan zijn laatste weken in België, over zijn ambities en zijn ontwikkeling als voetballer.

Wesley: 'Mijn leerproces is nog niet af. Ik moet proberen altijd top te zijn, altijd belangrijk voor de ploeg.' © Filip Naudts