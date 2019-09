Intussen in 1B: 'Roeselare haalde 19 spelers na speeldag 1, dat moet een nieuw wereldrecord zijn'

Matthias Stockmans Redacteur van Sport/Voetbalmagazine en Knack Focus.

Ook in de Proximus League (1B) vielen sinds de competitiestart heel wat transferbewegingen te noteren. Naar welke namen wordt het straks uitkijken en hoe deden de clubs het in de eerste weken? We vroegen het aan Matthias Stockmans, 1B-watcher voor Sport/Voetbalmagazine.

'Roeselare haalde heel veel volk uit Zuid-Amerika. Ik verwacht ze pas in de tweede periode.' © belgaimage