Vicekampioen Racing Genk heeft zondagnamiddag op de openingsspeeldag van de Europe play-off met 0-1 gewonnen bij leider en kersvers Bekerwinnaar AA Gent. Invaller Andras Nemeth scoorde in de blessuretijd het enige doelpunt van de partij in de Ghelamco Arena.

Gent speelde zowat een uur met een man minder, na een tweede gele kaart na 35 minuten voor aanvoerder Vadis Odjidja. Die twee gele kaarten vielen overigens op een minuut tijd: eerst voor een stevige tackle en nadien voor protest bij scheidsrechter Nathan Verboomen, die er een kaartenfestival van maakte en moeite had om de potige partij onder controle te houden.

Ook Gent-coach Hein Vanhaezebrouck kreeg twee gele kartons onder de neus geduwd en werd uitgesloten. Naast Vadis liepen ook Darko Lemajic, Matisse Samoise, Theo Bongonda, Bryan Heynen en Joseph Paintsil tegen geel aan.

Dankzij de zege katapulteert KRC Genk zichzelf van de vierde naar een met KV Mechelen gedeelde tweede plaats, op twee punten van de Buffalo's. Malinwa opende zaterdag reeds de debatten met een zuinige 1-0 thuiszege tegen Charleroi. Op de volgende speeldag staan Genk en KVM tegenover elkaar, terwijl Charleroi gastheer speelt voor AA Gent, dat dankzij de bekerwinst reeds zeker is van Europees voetbal en in deze play-offs niets meer te winnen of te verliezen heeft.

Gent speelde zowat een uur met een man minder, na een tweede gele kaart na 35 minuten voor aanvoerder Vadis Odjidja. Die twee gele kaarten vielen overigens op een minuut tijd: eerst voor een stevige tackle en nadien voor protest bij scheidsrechter Nathan Verboomen, die er een kaartenfestival van maakte en moeite had om de potige partij onder controle te houden.Ook Gent-coach Hein Vanhaezebrouck kreeg twee gele kartons onder de neus geduwd en werd uitgesloten. Naast Vadis liepen ook Darko Lemajic, Matisse Samoise, Theo Bongonda, Bryan Heynen en Joseph Paintsil tegen geel aan.Dankzij de zege katapulteert KRC Genk zichzelf van de vierde naar een met KV Mechelen gedeelde tweede plaats, op twee punten van de Buffalo's. Malinwa opende zaterdag reeds de debatten met een zuinige 1-0 thuiszege tegen Charleroi. Op de volgende speeldag staan Genk en KVM tegenover elkaar, terwijl Charleroi gastheer speelt voor AA Gent, dat dankzij de bekerwinst reeds zeker is van Europees voetbal en in deze play-offs niets meer te winnen of te verliezen heeft.