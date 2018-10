Iraniër Salar Azimi neemt Patro Eisden Maasmechelen over

Dat is vanochtend beslist tijdens de algemene vergadering van de vzw achter de club.

Salar Azimi werd bekend door het tv-programma op VIER 'The Sky is The Limit'. Hij woonde de vergadering in het Patro-stadion bij, net als de ontslagnemende voorzitter, de Brits-Chinese Wayne Woo. Ook trainer Stijn Stijnen was aanwezig.

Alle Limburgse leden van de vzw zijn weggestemd uit de vzw. Die vzw bestaat voortaan uit zeven leden, namelijk Stijnen, Salar Azimi zelf en vijf familieleden van Azimi.

Een handvol supporters wachtte in het stadion op de afloop van de algemene vergadering. Vanuit supportershoek klonk er vooral opluchting dat de periode-Woo nu met de overname afgesloten is.

'De lokale verankering binnen de vzw is er wel niet meer,' vertelde advocaat Paul Engelen, die de vijf leden vertegenwoordigde die een procedure hadden aangespannen tegen het reilen en zeilen binnen de vzw. Er werd een bewindvoerder aangesteld en die stelde mogelijke onregelmatigheden vast inzake volmachten en handtekeningen. Uit het verslag van de bewindvoerder bleek ook dat de club op een serieuze schuldenberg zit.

Azimi ziet een toekomst in Patro Eisden Maasmechelen en wil er een zelfbedruipende club van maken.