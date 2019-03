'Is een verbouwing van het Koning Boudewijnstadion echt wel een goed idee?'

Columnist en co-auteur van 'Het EK', het boek over de geschiedenis van het EK.

Het zijn zware tijden voor nationals stadions, schrijft François Colin.

Het plan voor een nieuw nationaal voetbalstadion lijkt definitief van de baan. De voetbalbond wil samen met Golazo, de organisator van de Memorial Van Damme, het Koning Boudewijnstadion verbouwen. Op zichzelf al een beetje vreemd, want was KBVB-ondervoorzitter Bart Verhaeghe niet van oordeel dat er geen behoefte was aan een nationaal stadion?

...