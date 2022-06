Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, analyseert het sportweekend met de hernomen trainingen in 1A, het nieuwe competitieformat en de prestigetransfer van Antwerp.

Alle clubs uit 1A hebben inmiddels de trainingen hernomen. Op naar een nieuw zwaar seizoen met (te) veel wedstrijden.

'De overbelasting van voetballers is al langer een groot probleem. Iedereen weet het, maar niemand doet er iets aan. De honger naar geld is kennelijk niet te stillen, commerciële belangen brengen de gezondheid van voetballers in gevaar, artsen waarschuwen daar al langer voor. Het is een paradoxe situatie: iedereen beseft dat er een grens is overschreden, maar niemand reageert.

'Onlangs bracht de internationale spelersvakbond FIFPro een rapport naar buiten waarin nog maar eens werd aangekaart dat de uitdijende speelkalender voor een toenemend risico op blessures en mentale overbelasting zorgt. Uit een rondvraag blijkt dat 88 procent van de trainers vinden dat 55 wedstrijden per seizoen het absolute maximum is. Nu zijn er internationals die aan 70 wedstijden komen. En dan hoor je dat Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, er maanden van droomde om het wereldkampioenschap om de twee jaar in te richten.

'Dat dit WK nu in de winter in Qatar wordt georganiseerd heeft ook consequenties: competities beginnen vroeger, de poulefases van de drie Europese toernooien worden versneld gespeeld, de zes groepswedstrijden in de Champions League werden vorig seizoen over twaalf weken verspreid, nu over acht. En dan wordt er gesproken over een EK met 32 ploegen en is er vanaf het seizoen 2024/25 een hervorming van de Champions League met 36 in plaats van 32 ploegen. Je moet je langzamerhand afvragen of er nog iemand met gezond verstand is in de voetbalsport.'

De Belgische competitie krijgt dan weer vanaf het seizoen 2023/24 een nieuwe format: zowel in 1A als 1B nog zestien ploegen.

'Voor achttien ploegen in 1A is er hier al lang geen draagvlak, kijk naar de gigantische budgettaire verschillen die er zijn. Vorig seizoen begon Club Brugge aan het seizoen met een begroting die 25 keer hoger ligt dan die van Seraing. Die kloof zal alleen maar toenemen.

'Anderzijds wordt de formule van de play-offs wel behouden. Met nog steeds een halvering van de punten. Het is vreemd dat niemand lijkt te overwegen om dat af te schaffen. Een halvering van de punten blijft belachelijk, halve overwinningen bestaan niet in de sport.'

Het blijft relatief rustig op de transfermarkt. Alleen Antwerp pakte uit met een stunt: de aanwerving van de Nederlandse international Vincent Janssen.

'Antwerp moet opletten dat het niet overspoeld wordt door Nederlanders. Janssen is ooit nog topschutter geweest bij AZ, maar dat is inmiddels zes jaar geleden. Hij kon zich niet doorzetten bij Tottenham en kende dit seizoen een bleke campagne bij de Mexicaanse topclub Monterrey. Het is een risico om zo een speler aan te trekken.

'Janssen werd dan wel door Louis van Gaal opgeroepen voor Oranje, velen in Nederland die dat niet begrepen. Maar afhankelijk van het systeem was er kennelijk behoefte aan een pure spits, een man voor de zestien meter. Maar is dat ook niet het profiel van Michael Frey die wel scoorde maar waarmee je niet kon combineren? Ik neem aan dat Marc Overmars dat allemaal wel weet en dat er achter de aanwerving van Janssen een visie zit. Uiteindelijk zal Overmars op zijn transfers worden afgerekend.'

