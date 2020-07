Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, laat elke maandag zijn licht schijnen over de sportactualiteit. Vandaag heeft hij het over de chaos bij de Pro League, de veranderingen bij Antwerp en spookclub Mouscron.

Waasland-Beveren eist van de Pro League en de KBVB dat er, zoals de bondsreglementen dat voorschrijven, voor 23 juli een kalender wordt opgesteld met hun club in 1A. Anders wordt er gedreigd met een kortgeding voor de rechtbank.

'Het toont nog maar eens dat Waasland-Beveren alle mogelijke juridische stappen gaat ondernemen om in 1A te blijven. Die onduidelijkheid hangt echt als een loden last boven de komende competitie. De Pro League wacht de algemene vergadering van 31 juli af om de knoop door te hakken. Je zou geneigd zijn te denken dat ze zich op juridisch vlak grondig hebben geïnformeerd en zeker zijn dat ze qua stemmen een meerderheid gaan behalen.'

'Stel dat de competitie op 5 augustus niet kan starten, dan bereikt de Pro League een zelden gezien dieptepunt. En dan kan je dat niet alleen in de schoenen schuiven van Pierre François en Peter Croonen. Iedereen die voor een competitie met zestien clubs heeft gestemd, is dan mee verantwoordelijk. Nadat de meerderheid eerder gewonnen leek voor een kampioenschap met achttien verenigingen. Ga dan maar eens uitleggen dat je professioneel werkt en aan het collectief belang denkt. Als je op één week voor de start van de competitie nog niet weet in welke vorm die wordt afgewerkt, dan moet iedereen die daarin een rol heeft gespeeld zich diep schamen.'

Intussen voert Paul Gheysens bij Antwerp nog maar eens een kapitaalverhoging door: bijna 40 miljoen euro in drie en een half jaar.

'Gheysens wil echt die stap naar de top zetten en een stad als Antwerpen verdient dat natuurlijk wel. Er is op de Bosuil aan de infrastructuur gewerkt, er is een trouwe aanhang, een jeugdacademie, de randvoorwaarden zijn er. Nu moet de laatste stap op het veld worden gezet.'

'Geen trainer zal dit seizoen zo onder druk staan als Ivan Leko. Antwerp verloor met Bolat, Hoedt en Arslanagic drie belangrijke spelers en je moet afwachten of het adressenboek van Luciano D'Onofrio zal volstaan om die leemtes op te vullen. Ivan Leko staat voor een zware opgave. Hij moet ergens toch een nieuwe ploeg bouwen, maar er wordt vooral van hem verwacht dat hij een andere manier van voetballen brengt die ver staat van de spelstijl die László Bölöni hanteerde. Meer voetballend vermogen en minder gebaseerd op uitsluitend kracht.'

'Anderzijds heeft Bölöni wel het maximum uit deze ploeg gehaald. In moeilijke omstandigheden, want Antwerp heeft geen gemakkelijke kleedkamer. Misschien wordt dat wel de grootste uitdaging voor Leko: alle ego's in dezelfde richting laten denken, de ongeleide projectielen onder controle houden. Heeft hij daar voldoende persoonlijkheid en overwicht voor?'

'Leko laat zeker niet over zich heen lopen, maar dezelfde autoriteit en uitstraling als zijn voorganger heeft hij niet. Die stijlbreuk zal heel groot zijn. In die zin moet je je afvragen of Leko op dit moment wel de juiste trainer is voor Antwerp, het is een wel brutale overgang van extreme hardheid naar meer mildheid. Anderzijds kan het voor sommigen ook positief zijn en bevrijdend werken.'

RE Mouscron kan, nu het overgenomen is door Lille, ook aan de voorbereiding van het seizoen beginnen.

'Meteen moet er toch wat duidelijkheid komen in de structuur van een club die onder een Thaise vlag door een makelaar werd geleid, maar er toch weer in slaagde een licentie te bemachtigen. Mouscron wordt een uitstalraam voor jonge talenten, net zoals dat voor meer clubs het geval is die dat soort allianties aangaan. Het is een niet te stoppen trend. En voor clubs als Mouscron, die in wezen de voedingsbodem missen voor voetbal in 1A, is het de enige mogelijkheid om te overleven.'

