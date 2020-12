In zijn eerste maanden bij Beerschot, toont de Malinees wie de beste Paars-Witte middenvelder van het moment is.

Tom Pietermaat, die nu met Beerschot de top van het klassement bestormt, heeft op het paars-witte middenveld al een dozijn ploegmaats versleten. Maar wanneer hij Ismaïla Coulibaly op het Kiel ziet landen, is hij meteen onder de indruk. 'Toen we hem voor de eerste keer zagen spelen, trokken we grote ogen', zegt de Brabander in de Gazet van Antwerpen. Een zin die perfect de intrede van de Malinees in de Jupiler Pro League samenvat.

...

Tom Pietermaat, die nu met Beerschot de top van het klassement bestormt, heeft op het paars-witte middenveld al een dozijn ploegmaats versleten. Maar wanneer hij Ismaïla Coulibaly op het Kiel ziet landen, is hij meteen onder de indruk. 'Toen we hem voor de eerste keer zagen spelen, trokken we grote ogen', zegt de Brabander in de Gazet van Antwerpen. Een zin die perfect de intrede van de Malinees in de Jupiler Pro League samenvat. De kwaliteit spat van Coulibaly en hij barst van de ambitie. Op het eerste gezicht zou je denken dat de rijzige middenvelder een kilometervreter is die de tegenstander graag de bal afsnoept. Dat is hij ook, maar wacht tot hij de bal heeft. De verfijnde controle, het inschatten van de situatie en het besef van de ruimte, hij heeft het allemaal. Bovendien is moeilijk te zien wat nu zijn beste voet is, zo gemakkelijk trapt hij tegen het leer met links én met rechts. Coulibaly is de eerste speler die door Sheffield United aan Beerschot wordt uitgeleend in het kader van United World, het samenwerkingsproject van de clubs die door de Saoedi's, aan het hoofd van Beerschot, gerund worden. Een mooier cadeau kan Hernán Losada zich niet wensen. De Argentijnse coach is zich snel bewust van het buitengewone potentieel van zijn aanwinst en past het spelsysteem aan om voor hem plaats te maken in de basiself aan de zijde van Pietermaat. Weg dus met de 5-2-2-1 en tijd voor een kerstboomformatie, net zoals die van Carlo Ancelotti in zijn grote dagen bij AC Milan. Zo kan Pietermaat voor de verdediging plaatsnemen en kan de ploeg een rijtje hoger profiteren van de passing van Ryan Sanusi en de infiltraties van Coulibaly. Die laatste is verre van onhandig als hij in de buurt van de vijandige zestienmeter komt. Bij het Noorse Sarpsborg, waar een zekere Krepin Diatta hem voorafging, werd de Malinees bij aankomst trouwens gepresenteerd als een aanvaller. Een twintigtal maanden later blinkt hij vooral uit als defensieve middenvelder bij Beerschot, maar zijn offensieve kwaliteiten is hij niet kwijt. Daarom legt Losada voor hem graag de weg naar doel open. In zijn eerste zeven matchen scoorde hij al vier keer, met name na een slalom door de verdediging van Anderlecht. Dat ontlokt ons meteen de volgende bedenking: wat als Coulibaly nu al de beste paars-witte middenvelder van het land is?