Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft woensdag de negen jaar gevangenisstraf bevestigd die de Braziliaanse voetballer Robinho kreeg opgelegd voor zijn rol in een groepsverkrachting.

De rechters in Rome achtten het beroep dat de voetballer had aangetekend onontvankelijk. Daardoor is zijn veroordeling definitief. 'In totaal hebben vijftien Italiaanse magistraten geoordeeld dat de beschuldigingen voldoende bewezen zijn. Het is onze wens dat Brazilië de straf uitvoert', zegt de advocaat van het slachtoffer, Jacopo Gnocchi. Volgens de Italiaanse media bevindt Robinho zich momenteel in Brazilië.

De feiten dateren van januari 2013, toen Robinho spits was bij AC Milan. Hij zou toen hebben deelgenomen aan een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan.

Robinho werd in 2017 een eerste keer veroordeeld voor de feiten en daarna een tweede keer in beroep in december 2020. Robinho was in 2009 al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City voetbalde.

