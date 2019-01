Wanneer hij zijn gasten begroet in het uiterst sfeervolle sterrenrestaurant Horseele, grasduint KAA Gentvoorzitter Ivan De Witte door de competitiegids van het seizoen 1999/2000, het eerste waarin hij voorzitter van KAA Gent was. Andere tijden waren het, met Verbroedering Geel, SK Lommel, RC Harelbeke en Eendracht Aalst nog in de hoogste klasse. KAA Gent had net een financiële dreun gehad, die leidde tot een machtswissel. Weg waren Jan Boskamp met zijn prestigieus jeugdproject, Marc Degryse, Pieter Collen en Stijn Vreven. De nieuwe trainer Trond Sollied moest na een observatieronde van een paar maanden van een kern met elf nieuwkomers die de meest uiteenlopende talen spraken een hecht team maken, en zou daar ook in slagen.

