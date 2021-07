Sport/Voetbalmagazine sprak met Ivan De Witte, de sterke man achter KAA Gent. Daarin ging het onder meer over vorig seizoen en de toekomst van de BeNeLeague.

Vorig seizoen was niet al te best voor KAA Gent. Welke fouten hebt u gemaakt?

Ivan De Witte: 'Afscheid nemen van Jess Thorup na twee wedstrijden was niet goed, de keuze voor László Bölöni meteen daarop evenmin. Hij is geen slechte trainer, maar voor ons was hij op dat moment niet de juiste oplossing. Die twee verkeerde keuzes samen hebben wel wat teweeggebracht. Daar heb ik ook uit geleerd.'

Wat hebt u daaruit geleerd?

De Witte: 'Dat je niet zorgvuldig genoeg kunt zijn met het ontslaan en aanstellen van trainers. De invloed die dat heeft, mag je niet onderschatten. Die fout reken ik ook mezelf aan. Gelukkig hebben we dat nog een beetje recht gekregen met de hulp van Hein.'

Waarom hebt u dan die foute ingrepen gedaan?

De Witte: 'Met Thorup speelden we fantastisch voetbal, we hadden ons Europees ook kunnen plaatsen tegen AS Roma. Maar we namen verdedigend te veel risico's. Toen dachten we: als we daar nog wat zekerheid kunnen inbrengen, kunnen we nog sterker zijn. Bölöni had bij Antwerp toch bewezen dat hij dat kon. Maar met de spelers die we op dat ogenblik hadden, was dat geen goeie beslissing.'

BeNeLeague

Een jaar geleden noemde u een BeNeLeague nog een noodzaak voor het Belgisch voetbal. Hoe kijkt u daar vandaag naar?

De Witte: 'Ik voel dat de appetijt in Nederland voor dat project laag is, al liet Ajax onlangs wel een ander geluid horen. Ik ben nog altijd voorstander, ik vind het een goed idee, maar voor een huwelijk heb je wel twee partijen nodig. Qua organisatiemechanisme zie ik ook te weinig stuurkracht. Met één of twee man lukt het niet. Daarnaast gebruikt men nog een consultancybureau als uitvoerder. Zo gaat dat niet. Een consultancybureau moet je als adviseur gebruiken, niet als uitvoerder. Als je ervoor gaat langs beide kanten, moet je alle mechanismen in werking stellen: praten met de regeringen, bijvoorbeeld. Dat moet allemaal goed vastzitten, met regelingen die op elkaar afgestemd zijn, maar daar voel ik geen vooruitgang. Samengevat: BeneLeague? Voorstander! Haalbaarheid? In zijn huidige vorm schat ik de kans op slagen vrij laag in.'

Wat kan het wel nog doen slagen?

De Witte: 'Laat ons met de clubs die er wel in geloven aan beide kanten van de grens, vier of acht, er voluit tegenaan gaan. Niet met een werkgroep, maar met een werkende groep. Dat is belangrijk.'

Wat is het alternatief voor het Belgische voetbal als één partner in dit BeNeLeagueverhaal niet mee wil?

De Witte: ( denkt lang na) 'Ik ben voor een competitie met een beperkt aantal deelnemers. Zeker geen achttien. Veertien zou goed zijn voor een land met elf miljoen inwoners. Maar ook hier in België zijn niet alle gesprekspartners die mee aan tafel zitten gemandateerd om te beslissen. Met alle respect: OHL hangt af van Thailand en Kortrijk van Maleisië...'

