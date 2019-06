Ivan Leko blikt nog een keer terug: 'Simeone paste zich aan aan ons voetbal'

Voor hij vertrekt naar Dubai werpt Ivan Leko nog een laatste keer een blik in de achteruitkijkspiegel. De Kroaat wil vooral over voetbal praten, want 'de rest, dat zijn dwaasheden, dat interesseert me niet'.

Ivan Leko: 'Bijna alle ploegen hebben zich aangepast aan ons. Dat bewijst dat ons voetbal beter was dan dat van hen.' © koen bauters