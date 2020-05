Ivan Leko is de nieuwe trainer van Antwerp. De ex-coach van Sint-Truiden en Club Brugge tekende voor twee jaar.

Bij Antwerp volgt hij de Roemeen Laszlo Bölöni op.

Leko vertoeft sinds 2005 in ons land. Club Brugge haalde de middenvelder destijds weg bij Hajduk Split. Na een uitleenbeurt bij Germinal-Beerschot (2009) sloot hij zijn spelersloopbaan af bij Lokeren (2009-2014).

Meteen daarop startte hij als trainer bij Oud-Heverlee Leuven, dat hij niet voor de degradatie naar tweede klasse kon behoeden. Vervolgens werd hij assistent bij het Griekse PAOK Saloniki (2015-2016) en kwam hij bij Sint-Truiden (2016-2017) en Club Brugge (2017-2019) aan het roer te staan.

In juni 2019 ging hij voor Al Ain in Abu Dhabi aan de slag, maar daar werd hij in december al ontslagen. In 2018 leidde hij Brugge naar de titel en werd hij tot Trainer van het Jaar verkozen.

Bij Antwerp volgt hij de Roemeen Laszlo Bölöni op.Leko vertoeft sinds 2005 in ons land. Club Brugge haalde de middenvelder destijds weg bij Hajduk Split. Na een uitleenbeurt bij Germinal-Beerschot (2009) sloot hij zijn spelersloopbaan af bij Lokeren (2009-2014). Meteen daarop startte hij als trainer bij Oud-Heverlee Leuven, dat hij niet voor de degradatie naar tweede klasse kon behoeden. Vervolgens werd hij assistent bij het Griekse PAOK Saloniki (2015-2016) en kwam hij bij Sint-Truiden (2016-2017) en Club Brugge (2017-2019) aan het roer te staan. In juni 2019 ging hij voor Al Ain in Abu Dhabi aan de slag, maar daar werd hij in december al ontslagen. In 2018 leidde hij Brugge naar de titel en werd hij tot Trainer van het Jaar verkozen.