Ivan Leko: 'Het is nu aan staf, spelers en fans om te tonen hoe sterk we geloven in ons verhaal'

Club Brugge ontvangt donderdag (21 uur) Salzburg in de heenmatch van de zestiende finales van de Europa League. De Oostenrijkse kampioen is dit seizoen maar liefst 31 wedstrijden ongeslagen, terwijl de Bruggelingen de voorbije weken met de punten morsten. Zondag bleef Club Brugge nog op een 2-2 gelijkspel tegen kleine broer Cercle Brugge steken.

Ondanks de steeds grotere kloof (11 punten) met koploper KRC Genk wil blauw-zwart in de Europa League een vervolg breien aan de goede Champions League-campagne (derde in poule met Dortmund, Atlético Madrid en Monaco).

Inzet

'De resultaten zijn momenteel minder, dat klopt', stelde de Kroatische coach van de Belgische kampioen. Op training ziet Leko nochtans een gretige groep. 'Na de stage in Qatar hebben we op training vier à vijf fantastische weken achter de rug, qua energie en intensiteit. Op het vlak van inzet en mentaliteit waren de eerste wedstrijden van dit kalenderjaar goed. Maar als de resultaten niet volgen, spreekt men van een crisis. Mijn ploeg had meer punten verdiend, gezien het geleverde spel. Nu willen we zo snel mogelijk positieve resultaten boeken.'

'Ik ben kritisch voor mezelf. Als we niet winnen, bekijk je altijd wat er beter kan. Als de resultaten minder zijn, is het aan mij, mijn staf, de spelers en de fans om te tonen hoe sterk we geloven in ons verhaal. Wel, ik geloof er 100 procent in. Deze groep kan sterker uit deze periode komen, maar dat is niet evident.'

In de groepsfase van de Europa League behaalde Salzburg 18 op 18, vorig seizoen strandde het pas in de halve finales. 'Twee jaar op een rij behaalt Salzburg fantastische resultaten in de Europa League. Dat ze sinds medio december geen officiële wedstrijd meer speelden door de winterstop? Daardoor hebben we hen de afgelopen weken niet degelijk kunnen scouten, dat is waar. Maar met een coach als Marco Rose weet je hoe ze zullen aantreden. Ze spelen met veel lef en energie, en brengen offensief voetbal. Het is mooi om te zien. Maar wij waren ook goed in de Champions League.'

Topper

Het duel met Salzburg staat volgens Leko niet in de schaduw van de topper van zondag tegen Genk. 'De Europa League is op dit moment het belangrijkste wat er is voor mij. Na de Champions League moeten we verder het imago van Club Brugge en het Belgisch voetbal in Europa verdedigen. Bovendien is in een topclub elke officiële wedstrijd belangrijk.'

Leko moet het nog steeds stellen zonder de aan de voet geblesseerde Arnaut Danjuma. 'Zoals hij de eerste twee maanden speelde, was hij voor ons wat Neymar is voor Paris Saint-Germain en wat Salah is voor Liverpool. We hebben hem gemist, maar daarom moeten we nog niet wenen. Waarschijnlijk is hij terug binnen enkele weken.'

De terugwedstrijd staat op 21 februari op het programma.