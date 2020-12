Ivan Leko komt in Sport/Voetbalmagazine voor het eerst terug op zijn relatie met Lior Refaelov bij Club Brugge.

Toen Lior Refaelov niet speelde bij Club Brugge, lazen we vaak dat er iets scheef zat tussen jou en hem. Je antwoordde steevast dat het louter voetbaltechnisch was. Geeft de huidige situatie jou gelijk?

Ivan Leko: 'Mijn relatie met Refaelov op menselijk vlak is nu dezelfde als drie jaar geleden. Voor mensen van buitenaf was het veel gemakkelijker om te zeggen dat hij niet speelde bij Brugge omdat we niet goed overeenkwamen. Dat slaat echter nergens op.'

'Hetzelfde voor Ruud Vormer of Wesley, of Birger Verstraete hier bij Antwerp. Ik probeer altijd een goede verstandhouding te hebben met mijn spelers, iets tussen vriendschap en respect. Het belangrijkste is dat je goed communiceert, dat je uitlegt aan een speler waarom hij wel of niet aan de aftrap staat.'

Waarom speelde Refaelov niet bij Club Brugge?

Leko: 'Ik heb geprobeerd om Vormer, Vanaken en Rafa alle drie samen op te stellen, maar dat leverde geen goede resultaten op. Toen we opteerden voor twee van de drie, Ruud en Hans, was dat de juiste keuze. Zij wonnen de drie volgende edities van de Gouden Schoen.'

'Dat betekent niet dat Rafa op dat moment een slechte voetballer was. Hij was een grote speler, maar in die groep, met dat profiel, werkte het niet.'

Lees het volledige interview met Ivan Lekoin de extra dikke kerstspecial van Sport/Voetbalmagazine van woensdag 16 december.

