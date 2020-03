Sport/Voetbalmagazine voerde een lang telefonisch interview met Ivan Leko, in 2018 nog verkozen tot Trainer van het Jaar in ons land. Hoe keek hij naar het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League?

Ivan Leko over...

... de lockdown en hoe hij momenteel zijn dagen vult:

'De laatste maanden heb ik veel wedstrijden gezien van het Leipzig van Julian Nagelsmann, maar ook van Atalanta en van Borussia Dortmund, waar Lucien Favre een tijdje geleden is overgeschakeld op een driemansverdediging.

Voor mij is het altijd interessant om te zien hoe de ploegen functioneren die in eenzelfde systeem spelen als hetgeen ik graag toepas.

Naast de Europabekers is het ook boeiend om te zien wat Inter, Lazio en Leicester doen. De mannen van Simone Inzaghi spelen het beste voetbal van Italië en die van Brendan Rodgers kunnen zowel met vieren achterin schitteren als met drie man in een 3-5-2.'

... het spelniveau in de Jupiler Pro League dit seizoen:

'Ik heb de realiteit van het Belgisch voetbal meerdere seizoenen mogen meemaken en ik weet hoe moeilijk het is om je ploeg te laten voetballen. Volgens mij komt dat doordat men heel veel druk zet op de trainers om resultaten te halen. In België wisselt men erg snel en heel gemakkelijk van coach. Dus is iedereen geconditioneerd om op korte termijn resultaten te boeken, eerder dan op middellange termijn aan het spel van de ploeg te sleutelen. Dat verklaart waarom veel trainers bijna puur op het resultaat spelen. Nochtans veranderen clubs soms twee of drie keer op een seizoen van trainer en de resultaten geven hen zelden gelijk.'

... de evolutie van Club Brugge sinds zijn vertrek:

'Het bestuur heeft bijzonder werk geleverd in de zomer. Ze hebben sleutelspelers verkocht, maar het belangrijkste is dat ze geïnvesteerd hebben om die te vervangen. Ze hebben een ploeg gebouwd die sterker is dan het afgelopen jaar, met meer concurrentie. Op dit moment hebben ze geen rivaal in België. Het is een mooi voorbeeld voor andere clubs: je kunt spelers verkopen, maar je moet ook in de ploeg investeren. Wat me aan hun project bevalt, is dat het niet alleen draait om geld verdienen. Ze doen de club ook vooruitgaan.

'Philippe Clement heeft de titel gewonnen met Genk en staat op het punt om dat over te doen met Club. En dat allemaal met goed voetbal. Hij is een topcoach in België, hij verdient alleen maar complimenten. Hij is erg slim, iedereen praat over hem en dat is verdiend.'

Lees het volledige interview met Ivan Leko in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 25 maart.

