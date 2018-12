Ivan Leko: 'Trots op onze Champions League-campagne'

Volgens coach Ivan Leko mag blauw-zwart het kampioenenbal met opgeheven hoofd verlaten. 'We moeten trots zijn op onze Champions League-campagne', zei hij na de wedstrijd.

Als derde in zijn groep zet Club Brugge zijn Europese avontuur nu voort in de zestiende finales van de Europa League.

Grootste kans

De Bruggelingen speelden goed georganiseerd en ei zo na hadden ze de Spaanse topclub geklopt. In de tweede helft liet invaller Peres een dot van een kans liggen. 'In zekere zin ben ik teleurgesteld, want de grootste kans van de match was voor ons', reageerde de Kroatische T1. 'Anderzijds had Atlético in de eerste 20 minuten twee kansen om voor te komen.'

'In deze sterke poule vier wedstrijden niet verliezen, dat is historisch en fantastisch. Zeker na die nul op achttien van twee jaar geleden', aldus Leko. 'Mijn spelers hebben zich mentaal heel sterk getoond, want de druk was enorm gezien die resultaten uit het verleden.'

'Atlético wil de finale in eigen stadion spelen, maar is nu tweede in onze groep. Eerste of tweede worden in de poule is een enorm verschil bij de loting voor de achtste finales. Dus dan moet ik chapeau zeggen tegen mijn team.'

Niet alleen zijn spelers, maar ook Leko als coach heeft veel opgestoken van deze campagne. 'Ik stond tegenover trainers als Lucien Favre, Diego Simeone en Thierry Henry. Daardoor ben ik zeker een betere coach geworden. Dit was een fantastische ervaring voor mij.'

Mentaliteit

Zaterdag gaat de landskampioen in de competitie op bezoek bij KV Kortrijk, eerder liet blauw-zwart zich betrappen op mindere prestaties tegen kleinere teams. 'Hopelijk kunnen we de hymne van de Champions League meenemen naar Kortrijk. We zullen dezelfde mentaliteit moeten tonen als vanavond, wat hiervoor niet altijd het geval is geweest in de Jupiler Pro League', besloot Leko.