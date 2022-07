De Red Flames staan voor de twee keer in hun geschiedenis op een EK-eindronde. Zondag beginnen ze eraan tegen IJsland. Bondscoach Ives Serneels toont zich alvast erg ambitieus in Knack.

Het is een lang seizoen geweest, en dan valt het niet mee om de hele kern fit op het Europees Kampioenschap te krijgen. Belangrijke speelsters zoals Elena Dhont, Kassandra Missipo en Ella Van Kerkhoven keren terug uit blessure en hebben weinig matchritme in de benen. 'Gelukkig beginnen zij erdoor te komen', vertelt Serneels ons net voor de afreis naar Engeland. 'Het was schipperen, zoals altijd in deze tijd van het jaar. Sommige speelsters hebben extra trainingen nodig, andere moesten we laten rusten na een vermoeiend seizoen. Ik ben tevreden met hoe de kern er in zijn geheel voorstaat. We weten dat niet iedereen klaar is om in de eerste ronde 90 minuten te spelen, maar dat hoeft geen probleem te zijn.'

Want jullie planning kijkt verder dan de eerste ronde?

Ives Serneels: 'Betrapt! (lacht) Het is inderdaad onze ambitie om door te stoten naar de kwartfinales.'

De eerste wedstrijd is meteen erg belangrijk: IJsland is in principe de minste tegenstander.

Serneels: 'We mogen niet de fout maken van het vorige EK in 2017. Zo'n openingsmatch brengt een opstoot aan adrenaline met zich mee. Vorige keer zijn we daar slecht mee omgegaan. De spanning sloeg in onze benen, en mijn Flames speelden een flauwe wedstrijd. Daar leer je uit. We zullen op een rustige, geconcentreerde manier toeleven naar IJsland.

'De ploeg staat sowieso verder dan vijf jaar geleden. We zijn conditioneel sterker en kunnen nu ook tactisch bijsturen wanneer het moeilijk loopt. Er zijn talentvolle jongeren bijgekomen, en toch werden we als team een stuk volwassener.'

U bent al elf jaar bondscoach. Klopt het dat u in de beginperiode de keeperstrainer uit eigen zak betaalde?

Serneels: 'Ik kan het me bijna niet meer voorstellen, maar dat verhaal is waar. Na zes maanden ben ik naar de ceo van de Voetbalbond gestapt om mijn ontslag aan te bieden, want in dat droeve amateurisme zag ik me niet functioneren. Maar we zijn stap voor stap vooruitgegaan. Na elf jaar bondscoach zit er wat mij betreft nog geen sleet op. Het voelt ook niet alsof ik al elf jaar dezelfde job doe. Het wordt almaar professioneler en uitdagender.'

Maar bent u dan ook tevreden over de berichtgeving over de Red Flames?

Serneels: 'Wel qua aantal artikels, nog niet qua aanpak. Wanneer de mannen een groot toernooi spelen, keert elke krant de ploeg tactisch binnenstebuiten: waar zitten de sterktes, waar de zwaktes, hoe moeten ze het aanpakken? De artikels over de Red Flames blijven nog te veel op de oppervlakte.'

Lees het volledige interview deze week in Knack of in de Plus-zone.

