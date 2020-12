De bondscoach van de Red Flames kan morgen/dinsdag met een zege tegen Zwitserland de poort naar het EK 2022 openen.

Zwitserland is jullie zwarte beest sinds de verloren barrage voor het WK 2019. Een mooiere affiche als ontknoping is nu moeilijk denkbaar, toch?

Zwitserland is jullie zwarte beest sinds de verloren barrage voor het WK 2019. Een mooiere affiche als ontknoping is nu moeilijk denkbaar, toch? Ives Serneels: 'Aan die barragematchen denk ik niet meer. Na de loting zei iedereen dat het in groep H tussen België en Zwitserland zou gaan, met Roemenië en Kroatië als ambetante outsiders. Het bewijs is daar: wij wonnen met het kleinste verschil in Roemenië, terwijl Zwitserland punten liet liggen tegen Kroatië. 'Jammer genoeg spelen we zonder publiek. Een mooiere gelegenheid bestond er niet om voor een vol stadion te spelen. Maar dat mag geen excuus zijn. Het is trouwens al lang geleden dat we thuis verloren. Leuven beschikt over de ideale infrastructuur voor mooie prestaties. We voelen ons daar duidelijk goed.'Hoe verzwakt zijn jullie door de zware blessure van Elena Dhont, de onbeschikbaarheid van Ella Van Kerkhoven en het invallersstatuut van Janice Cayman bij Olympique Lyon? Serneels: 'Bij sport horen nu eenmaal blessures. Ella is gelukkig op de terugweg. Wat Elena betreft, draai ik niet rond de pot: de afgelopen interlands werd zij een belangrijke schakel, met een duidelijke sportieve meerwaarde. Ik heb dus stevig gevloekt toen ze met FC Twente tegen PSV haar knieschijf brak. Janice verzamelde wat minder speelminuten, maar viel onlangs goed in. Zij weet zelf heel goed dat ze zeer scherp moet zijn en blijven bijtrainen. Janice gaat daar heel intelligent mee om, want tegen Litouwen zag ik de Cayman die we willen zien, ook al verdween na een tijdje logischerwijze de frisheid.' In september verloren jullie in het Zwitserse Thun nipt met 2-1, na een vroege achterstand en een bijzonder ondermaatse eerste helft. Hoe kunnen jullie dat nu vermijden? Serneels: 'Gewoon, door nog eens met de staf en de speelsters te kijken hoe we dat probleem na de rust oplosten. De afspraken werden toen veel beter opgevolgd. En ook wat nadien kwam stemt me hoopvol, want het gameplan tegen Litouwen werd goed uitgevoerd. Onze kwaliteiten moeten ons sterken in het geloof dat we tegen Zwitserland, dat sterk is in de transitie en over enkele goede individuen beschikt, kunnen en willen winnen. Karakter zal zeer belangrijk worden. We haalden 18 op 21, met een doelsaldo van plus 28. Veel hoeven we dus niet te veranderen. Rustig blijven is de boodschap.'Het is de bedoeling van de Belgische voetbalbond om tegen 2024 bij de beste acht in Europa te zijn. Hoe groot is jullie foutenmarge dan bij een EK in 2022 en een WK in 2023? Serneels: 'Ik vind het gewoon knap hoe de spelersgroep vanaf dag één achter onze intenties stond. We mogen er best fier op zijn dat we die stap konden zetten. We geloven sterk in iets, durven die ambitie uit te spreken en gaan er volledig voor. Deelname aan een nieuw EK is iets logisch bij de stappen in dit proces. De naakte cijfers spreken voor zich: we haalden nog nooit zoveel punten en zo'n opmerkelijk doelpuntensaldo. Het blijft knap te kunnen zeggen dat we geschiedenis schrijven. Iedereen zal er alles aan doen om de groepswinst te pakken.'Vandaag komen meer dan 80 procent van de 26 speelsters uit in de Scooore Super League. Wil dat ook zeggen dat het Belgisch kampioenschap kwalitatief positief evolueert? Serneels: 'Net als met de Red Flames moet je goed kijken waar we vandaan komen. Enkele jaren geleden zei het reglement dat acht teams zich konden inschrijven voor het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal. Toen hadden we telkens maar zes ploegen. Momenteel moet je even de bluts met de buil nemen. Niet elke ploeg kan sportief meteen aanpikken bij een zeker niveau. Vandaar dat er soms nog hoge scores vallen. Maar na twee tot drie jaar ben ik ervan overtuigd dat de nummers zes tot tien meer aansluiting zullen vinden bij de huidige top vijf.'