De Schot won ons klassement dat de meest regelmatige speler van het seizoen bekroont. Hij staat symbool voor de prestatie van KV Oostende.

Proficiat, je bent voor dit blad de meest regelmatige speler van het seizoen. Jack Hendry: 'Echt? Fantastisch! Kunnen jullie dat verspreiden via sociale media? Dan kan ik dat ook delen met de mensen bij me thuis. Uiteraard ben ik er ongelooflijk trots op. Die erkenning door het grootste voetbalblad van België is een hele eer. Dat jullie het enige magazine zijn? Juist daarom zeg ik: het grootste! ( lacht) Het toont aan dat wij als ploeg en ik als individu een goed seizoen achter de rug hebben. Iets om te koesteren.' Wat was jouw persoonlijke hoogtepunt van het seizoen? Hendry: 'Persoonlijk? Mijn eerste wedstrijd. Ik kwam naar België na een heel zware knieblessure, met de bedoeling om hier opnieuw ritme op te doen. Gewoonlijk gaat dat herstel gepaard met kleine spierblessures. Dat overkwam mij ook: ik raakte aan de dij geblesseerd. Daarom miste ik de eerste vier wedstrijden van het seizoen. Debuteren deed ik uiteindelijk tegen KV Mechelen, in Mechelen, en daar maakte ik in de 95e minuut de 0-1. Dat was een heel emotioneel moment. Daarna ben ik erin geslaagd om dat niveau de rest van het seizoen aan te houden. 'Een beetje hetzelfde overkwam de hele ploeg, die ook zijn start miste: twee keer verlies, twee keer gelijk, twee op twaalf. Daarna hebben we ons zeer goed herpakt. Hadden we zondag gewonnen, dan was dat een recordaantal zeges voor KVO in eerste klasse geweest. We hebben wel het record van laagste aantal tegengoals ooit in eerste klasse. Dat zijn mooie prestaties. Play-off 1 uiteindelijk net niet halen, was een teleurstelling. Anderzijds: als je ziet dat de ambitie voor dit seizoen het behoud was, dan moet je toch zeggen dat elke plaats boven de degradatieposities een succes is. Dat neemt niet de teleurstelling weg, maar het zet de vijfde plaats in perspectief. Ik denk dat we vooral moeten constateren dat er heel weinig wedstrijden waren waarin we geen punten verdienden. Hopelijk kan de club hier volgend seizoen verder op bouwen.' Hoe was het om als neofiet in 1A een jonge Belgische defensie te leiden? Hendry: 'Dat je mij de hele tijd hoort coachen, heeft te maken met de afwezigheid van fans. Dat heeft altijd in mijn spel gezeten. Maar dit seizoen misschien nog meer, omdat er nu wat jongeren rond me stonden. Ik voel me zelf ook niet oud, maar met mijn 25 jaar heb ik toch al wat ervaring. Drie, vier seizoenen bij Celtic, onder de leiding van diverse goeie managers en in de schaduw van goeie voetballers als Dedryck Boyata, hebben me heel wat geleerd. Dat kwam dit seizoen van pas. 'Je móét als centrale pion een leider zijn, zowel op als naast het veld. Ik denk dat ik daar stappen heb gezet. Meer durven praten. Bij grote clubs is het soms wat moeilijker om je door te zetten als leider, vanwege de sterke karakters in de groep. Deze groep had niet zoveel ervaring als Celtic, niet zoveel leiders als bij een topploeg. Ik had direct het gevoel dat ik hier een big player kon worden.' Wie was de lastigste tegenstander? Hendry: 'Er waren er wel een paar. Ik genoot van de duels tegen Jaremtsjoek. ( lacht) We hebben veel gepraat tijdens de match. Dat moet kunnen, vind ik. Ik hou wel van gasten met een winnaarsmentaliteit. Dat was het verschil met Schotland, vond ik. Hier werd ik meer getest door kwaliteit. In Schotland had je vier à vijf goeie spitsen in de competitie. Hier zijn dat er meer. Dat is leuk voor een verdediger, je kan je meer tonen. Ook daarom ben ik blij met dat eerste jaar hier. Dat zelfs onderin een ploeg als Waasland-Beveren, met Michael Frey, over een goeie spits beschikt, zegt wel iets over de waarde van dit kampioenschap.' Waar ligt je toekomst? Hendry: 'Daar weet ik evenveel over als jij: niks. Ik dank KVO dat ik mijn talent heb kunnen tonen. Oostende heeft een koopoptie en die willen ze activeren. Zaak is nu tot een akkoord te komen. Mijn wens is op het hoogste niveau te spelen, dat is duidelijk. En dat kan in elke competitie zijn.'