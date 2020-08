Fabio Jakobsen is uit zijn kunstmatige coma gehaald en maakt het naar omstandigheden goed. Hij communiceert met zijn dokters. 'We verwachten een lange en zware revalidatie', liet zijn ploeg weten.

De 23-jarige Nederlander viel woensdag erg zwaar tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen (WorldTour). Hij liep verschillende breuken in het aangezicht op en verloor al zijn tanden. Woensdagnacht werd hij vijf uur lang geopereerd in het ziekenhuis van Sosnowiec. Oorspronkelijk wilde het medische team hem donderdag al laten ontwaken, maar dat plan werd met een dag uitgesteld.

'Hij kon zijn armen en benen bewegen en communiceren met de dokters, die onmiddellijk grote neurologische problemen uitsloten', stelt de ploeg.

'Door de operatie zal praten en eten in de komende periode een uitdaging worden. We verwachten een lange en zware revalidatie', aldus Deceuninck-Quick.Step.

Zijn landgenoot Dylan Groenewegen, die in Polen van zijn lijn afweek en zo Jakobsen ten val bracht, wordt door zijn ploeg Jumbo-Visma voorlopig op non-actief gezet. Het team wil het oordeel van de disciplinaire commissie van de UCI in zijn zaak afwachten alvorens hem weer tot wedstrijden toe te laten.

