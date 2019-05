Het is je misschien al opgevallen: James Lawrence, de Engelse verdediger van RSC Anderlecht, spreekt vloeiend Nederlands. Een overblijfsel van zijn periode in Ajax-shirt.

Beginnen voetballen deed James Lawrence bij Arsenal, vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine: 'Een van mijn ploegmaats daar was Harry Kane. Ik was een jaar of acht en voor mij was Arsenal de mooiste club ter wereld. Tot ik op mijn twaalf jaar te horen kreeg dat ik niet mocht blijven. Het had niets met mijn kwaliteiten te maken, maar ik woog letterlijk te licht.

'Na Arsenal heb ik twee seizoenen bij een amateurclub gevoetbald. Ik mocht daarna stage lopen bij onder andere Chelsea en West Ham, maar ik koos uiteindelijk voor QPR waar ik bij de U14 mocht aansluiten.'

Nadien moest zijn moeder moest om professionele redenen in Amsterdam gaan wonen. Via eerst HFC Haarlem geraakte hij in beeld bij Ajax. Lawrence: 'Nog geen jaar later werd ik door Ajax uitgenodigd voor een test. En wie was mijn trainer toen ik moest proefdraaien? Dennis Bergkamp. Hij was bezig met zijn trainerscursus en moest voor die opleiding een jeugdploeg coachen tijdens een wedstrijd.

'Ik liep de kleedkamer binnen en plots stond hij voor mijn neus. De andere jongens begroetten hem alsof het niets was, maar voor mij was dat een speciaal moment. De cirkel was rond. Ik ben begonnen bij Arsenal waar Bergkamp een legende was, en nu kwam ik hem opnieuw tegen bij Ajax...'

'Ik herinner mij het resultaat van de testmatch niet meer, maar Ajax vond mijn verrichting goed genoeg om mij aan te nemen. Ik mocht beginnen bij de A2, de U18 eigenlijk, maar ik merkte dat ik een aantal basisvaardigheden miste. Ik had op die leeftijd veel verder gestaan mocht ik vroeger naar Ajax zijn gegaan. Na twee seizoenen was het verhaal daar over. Ik heb het nog geprobeerd bij Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk, maar ik heb er geen enkele officiële wedstrijd gespeeld. Het was tijd voor iets nieuws.'