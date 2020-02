Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit. Hij heeft het over het ontgoochelende Antwerp, de strijd om play-off 1 en de toekomst van Cercle Brugge.

Na drie draws won Club Brugge van Antwerp. Is het dipje daarmee voorbij?'De vraag is of je over een mindere periode kan spreken als je drie keer gelijk speelt. Bij Club Brugge merkte je in ieder geval geen onrust, ze werkten gewoon verder zoals ze dat al het hele seizoen doen. Dat getuigt toch van een groot zelfvertrouwen. Alleen intern zal Philippe Clement wat druk hebben uitgeoefend om een nieuwe spits aan te trekken. Die is er uiteindelijk met Michael Krmencik gekomen, maar of de Tsjech echt voor voldoende stootkracht zal zorgen, moet je afwachten.' 'Krmencik is een grote, sterke, balvaste aanvaller met wie je eigenlijk op een andere manier kan en misschien zelfs moet voetballen. Benieuwd of Clement dat zal doen. Tegen Antwerp won Club in ieder geval verdiend, al waren er twijfels over dat doelpunt.''Antwerp heeft in die topper ontgoocheld. Geen moment gaven ze de indruk dat ze naar Brugge waren gekomen om te voetballen. Fysieke kracht zit ingebakken in het spel van Antwerp, ze gaan stevige duels aan, in Brugge zorgde dat voor veel wedstrijdonderbrekingen, alsof ze op alle mogelijke manieren het spel wilden vertragen. Zo werd het ritme uit de wedstrijd gehaald. Dat is jammer want er zit wel degelijk voldoende voetballend vermogen in deze ploeg.'Met de overwinningen van KRC Genk en Anderlecht en de nederlaag van KV Mechelen ligt de strijd om de zesde plaats voor play-off 1 weer helemaal open.'Het kan nog alle kanten uit. KRC Genk heeft met Sander Berge natuurlijk een belangrijke pion verloren, maar ze willen dat compenseren door eigen talent meer verantwoordelijkheid te geven. In een ideale wereld zou dat altijd zo moeten zijn, maar tijdens de transferperiode bleek weer dat er vooral buitenlanders werden aangetrokken.'Bij Anderlecht moet je afwachten, ze maakten weinig indruk tegen Moeskroen en gaan vrijdag naar KAA Gent, op dit moment de best voetballende ploeg van België. Zulte Waregem staat een stuk steviger en ook KV Mechelen is niet kansloos. Het valt telkens weer op hoe positief de supporters daar zijn. Het bleek ook zaterdag tegen Gent. Ze blijven maar zingen en aanmoedigen, ook toen de wedstrijd al verloren was.'Cercle Brugge lijkt zich na de nederlaag in Eupen en de overwinning van KV Oostende te moeten voorbereiden op 1B.'Dat is bitter want er werd na de trainerswissel wel degelijk veel beter voetbal gebracht. Alleen resulteerde dat niet in punten. En dan moet je niet alleen jammeren, maar ook de hand in eigen boezem steken. Waarom kon de ploeg tegen tien spelers van Antwerp geen voorsprong vasthouden? Waarom werd er tegen Anderlecht verder volop voor de aanval gekozen en verloren ze nog door dekkingsfouten?'Het is de vraag hoe de toekomst er nu zal uitzien. Monaco zal dat project allicht niet loslaten, maar 1B is een lastige reeks. En natuurlijk komen er nu vragen over het gevoerde beleid. Dat niets meer is zoals het is geweest, dat er van de oorspronkelijke identiteit niets meer overbleef. Dat zal best kloppen. Alleen is het zo dat Cercle zonder de Franse steun nu in de amateurklasse zou spelen. Het was dat of helemaal verdrinken.'