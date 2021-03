U verkoos Jan Koller met heel wat voorsprong tot de beste Tsjechische voetballer in België. Didier Dheedene haalt herinneringen op aan zijn oud-ploegmaat bij Anderlecht.

Jan Koller speelde van 1996 tot en met 2001 op de Belgische voetbalvelden bij Lokeren en Anderlecht. 'Als hij goed speelde zei Aimé Anthuenis dat hij Koller bij Anderlecht had gehaald en wanneer hij slecht speelde zei hij dat Verschueren hem bij Lokeren was gaan halen', lacht Radzinski in de podcast MIDMID. Wie nu de overstap van Koller heeft verwezenlijkt weten we niet, maar dat het een schot in de roos was, is zeker.

'De allereerste training was nochtans dramatisch', lacht Didier Dheedene, voormalig linksachter van Anderlecht en ex-ploegmaat van Koller. 'Volgens mij was het door de stress, maar hij trapte alle ballen op het dak van het gebouwtje achter het doel', gaat hij verder. 'Dat is de enige dag dat ik dacht: wat hebben ze hier binnengebracht?'

Daarna verging het Koller beter bij Anderlecht. Hij lag goed in de groep en bij de trainer. 'Jan was een ongelooflijk vriendelijke kerel. Alleen was zijn Frans en Nederlands niet zo goed dus de communicatie was soms heel moeilijk. Hij was wel heel leergierig en een harde werker. Perfect voor de trainer dus', vertelt Dheedene.

Spitsenduo

Bij Anderlecht maakte Koller furore aan de zijde van zijn spitsbroeder Tomasz Radzinski. Als de ene niet scoorde, dan deed de andere het wel en vaak ook allebei. 'Als ik ooit trainer zou zijn, dan speelde ik altijd met een 4-4-2 zoals toen. Een spits als Koller die de bal goed kan bijhouden en dan iemand als Radzinski die errond kan zwerven. Een coach kan niets meer wensen dan dat', legt Dheedene uit.

Of de twee het zonder elkaar ook zo ver had geschopt, vindt hij moeilijk in te schatten: 'Ze speelden beiden nog bij mooie clubs, dus het talent was er zeker. Bij Anderlecht zelf hebben ze natuurlijk wel veel aan elkaar gehad. Ze waren perfect complementair.'

Perfect complementair op, maar ook naast het veld. Na een overwinning durfden Koller en Radzinski de bloemetjes al eens buiten te zetten. Dheedene was dan ook vaak van de partij. 'Koller kon ongelooflijk goed bier drinken, maar hij kon totaal niet tegen sterke drank. Op een keer kon hij niet meer op zijn benen staan. We hebben hem toen naar buiten moeten dragen, maar je moet je voorstellen dat er zo'n man van 102 kilo en twee meter over je schouders hangt, hé', schatert Dheedene. 'De volgende middag stonden we dan wel weer op de training. We konden tegen een stootje.'

Na twee jaar vertrekt Koller naar Borussia Dortmund. Anderlecht blijft verweesd achter, want na drie jaar op rij kampioen spelen, eindigt het pas derde. Ook Dheedene vertrok die zomer: 'Op mijn plaats kwam Olivier Deschacht te spelen dus dat werd goed opgelost, maar vervang eens een spits zoals Koller. Zijn vertrek heeft Anderlecht verzwakt.'

Documentaire

In Tsjechië zijn ze op dit moment bezig aan een documentaire over het leven van Koller. Die zal 'Jan Koller - een verhaal van een eenvoudige jongen' heten. De regisseur Petr Vetrovsky is vooral geïnteresseerd in de snelle opkomst van Koller. In enkele jaren tijd maakte hij de overstap van een ploegje in zijn geboortestad naar een professionele voetbalclub.

'Ik ga zeker kijken. Hij was een heel goede vriend van mij en ik ben benieuwd wat ik nog ga bijleren over zijn carrière', besluit Didier Dheedene.

Het resultaat van de poll 'Beste Tsjechische voetballer ooit in België' 1 Jan Koller 2 Josef Masopust 3 David Rozehnal 4 Daniel Zítka 5 Jan Polák

