Qua uiterlijk lijkt Charles De Ketelaere op de jonge Paul Van Himst. Maar ook als voetballer zijn er tussen beiden raakpunten. Jan Mulder ziet veel gelijkenissen, maar ook verschillen.

Paul Van Himst was zestien jaar toen hij in de eerste ploeg van Anderlecht debuteerde. Zeventien dagen na zijn zeventiende verjaardag speelde hij zijn eerste interland. Van Himst was een jeugdproduct van Anderlecht die, inclusief de jeugdjaren, 24 jaar voor paars-wit zou blijven. Charles De Ketelaere was achttien jaar toen hij officieel in de hoofdmacht van Club Brugge zijn opwachting maakte. Een jaar later kreeg hij zijn eerste speelminuten als Rode Duivel. De Ketelaere was zeven toen hij van KFC Varsenare naar Club Brugge overstapte. Hij wordt op 10 maart 21 jaar en slijt zijn laatste maanden bij Club Brugge. Van Himst-De Ketelaere: twee spelers uit totaal verschillende generaties, tussen het debuut van Van Himst bij Anderlecht en dat van De Ketelaere bij Club Brugge ligt 60 jaar. Maar op de onversneden klasse van beide spelers staat geen tijd. Het zijn twee subtiele spelers met techniek en doorzicht. Ze voetballen op intuïtie, ze streven naar de schoonheid van het spel, ze beoefenen het voetbal als kunstvorm. En ook al functioneren ze in verschillende tijdperken, de overeenkomsten vallen niet te overzien. Dat vindt ook Jan Mulder, die bij Anderlecht zeven jaar met Van Himst speelde en als analist het voetbal vanop de eerste rij volgt. 'Dat je De Ketelaere met Van Himst kan vergelijken is voor Charles een enorm compliment', zegt Mulder. 'Ze hebben inderdaad veel gemeen. Hun balvastheid bijvoorbeeld, de bal springt zelden van hun voet. Het zijn geen snelheidsduivels, eerder valse trage, maar met de bal aan de voet zijn ze wel snel, velen verkijken zich daarop. En beiden beheersen verschillende mooie aspecten van het voetbal, die slalommen, die zwenkingen, voetballen met gevoel, met esthetiek, dat is prachtig. En Charles heeft het wat dat betreft moeilijker, omdat het voetbal nu uiteindelijk veel sneller gaat en er minder ruimte is. Dat hij zich toch telkens op een elegante manier doorzet is knap. Dat deel Paul ook, maar dan wel tegen een veel trager tempo en dribbelend met de buitenkant van de voet. Dat is dan wel een verschil met Charles. Maar wat het belangrijkste is: beiden willen scoren, ze pendelen tussen het middenveld en de aanval, het zijn schaduwspitsen die alle twee goed zijn met het hoofd. En heel nuchter in het leven staan.' Toch zijn er qua roem en allure verschillen tussen beiden, vindt Mulder: 'Paul voetbalde bij Anderlecht, in Brussel, hij was representatief voor het Belgische voetbal, ook in Wallonië. Hij had in het hele land uitstraling. Terwijl Charles dus in Brugge voetbalt.' Maar De Ketelaere zal gegarandeerd een andere weg inslaan dan Van Himst, die nooit aan het buitenland dacht. 'Dat kon in die tijd moeilijk, dus was je daar niet mee bezig', zegt Mulder. 'Je had een contract getekend en je was aan die club gebonden, je had je lot in handen van de club gelegd. Terwijl Paul echt wel bij Real Madrid had kunnen voetballen. Charles zal uieraard wel zijn carrière in het buitenland verderzetten. Ik ben benieuwd welke keuze hij gaat maken. Spanje en Italië zijn tegenwoordig niet meer zo interessant, in Engeland zit het meeste geld. Maar vooral ook: je kan je daar het best ontwikkelen. Robin van Persie ging destijds van Feyenoord naar Arsenal, zes maanden later was hij twee keer zo goed geworden. Door het hoge tempo, door de intensiteit waardoor je ook fysiek sterker wordt. Charles zou ook het niveau van de Bundesliga aankunnen, maar in de Premier League zal hij nog meer stappen zetten. Tenminste, dat zegt de analist J. Mulder.'