Jan Mulder wordt 75. We haalden 10 lekkere quotes van de jarige uit ons rijke archief.

1. 'Keepers vooraan in de lijst van beste spelers? Kom, Marc, we gaan naar huis.' (tegen Marc Degryse bij het samenstellen van een top 50 van beste Belgische spelers ooit voor Sport/Voetbalmagazine)

2. 'Het gaat me na aan het hart, maar er komt een dag dat zelfs ik, vriend en bewonderaar van Paul Van Himst, het moet toegeven. (plechtig) Ik sta achter Hazard op nummer één.' (bij het samenstellen van diezelfde top 50)

3. 'Marc Coucke vond weleens, toen we samen in Extra Time zaten, dat ik me te pittig opstelde. Ja, zeg! Op wie anders moet ik pittig zijn dan Anderlecht? Toch niet Kortrijk? Je moet kritisch zijn op jezelf, en ik ben toch een beetje Anderlecht.'

4. 'De play-offs? Je haat het, maar je blijft toch geboeid kijken. 't Is een beetje als vreemdgaan in het huwelijk: mag niet, maar het is wel lekker.'

5. 'Voor mij is Anderlecht belangrijker dan de eigenaar. Anderlecht is net zoveel van mij als van Marc Coucke, maar nog meer van Paul Van Himst en Jef Jurion. Dat bezit van Anderlecht zweeft ergens waar het geld moet wijken.'

6. 'Ik moest René Weiler niet. Ik vond dat een droge wiskundeleraar in de verkeerde klas.'

7. 'Ik word altijd voor romanticus versleten, maar dat ben ik nu juist niet. Ik ben een realist. Die ingebouwde, elkaar als accordeons dekkende verdedigingszones zijn contraproductief. Je nodigt de tegenpartij daarmee net uit om doelpunten te maken. 'Kom maar!' Het is de andere kant op dat je moet kijken, niet achterom.'

8. 'Het spel van Barcelona is nimmer vertoond, het mooiste voetbal aller tijden. Barcelona is een mirakel in de voetbalsport.'

9. 'Mijn grote idool was Pelé, majestueus qua verschijning en beweging. Terwijl Messi esthetisch gezien toch meer een krabbelaar is. Maar je mag niet alleen maar de oppervlakkige buitenkant zien. Wat Messi doet, is verbluffend.'

10. 'In vergelijking met Messi lijkt Cristiano Ronaldo toch meer een omgeturnde volleyballer... hij heeft het wel goed aangeleerd, hoor.'

1. 'Keepers vooraan in de lijst van beste spelers? Kom, Marc, we gaan naar huis.' (tegen Marc Degryse bij het samenstellen van een top 50 van beste Belgische spelers ooit voor Sport/Voetbalmagazine)2. 'Het gaat me na aan het hart, maar er komt een dag dat zelfs ik, vriend en bewonderaar van Paul Van Himst, het moet toegeven. (plechtig) Ik sta achter Hazard op nummer één.' (bij het samenstellen van diezelfde top 50)3. 'Marc Coucke vond weleens, toen we samen in Extra Time zaten, dat ik me te pittig opstelde. Ja, zeg! Op wie anders moet ik pittig zijn dan Anderlecht? Toch niet Kortrijk? Je moet kritisch zijn op jezelf, en ik ben toch een beetje Anderlecht.'4. 'De play-offs? Je haat het, maar je blijft toch geboeid kijken. 't Is een beetje als vreemdgaan in het huwelijk: mag niet, maar het is wel lekker.' 5. 'Voor mij is Anderlecht belangrijker dan de eigenaar. Anderlecht is net zoveel van mij als van Marc Coucke, maar nog meer van Paul Van Himst en Jef Jurion. Dat bezit van Anderlecht zweeft ergens waar het geld moet wijken.'6. 'Ik moest René Weiler niet. Ik vond dat een droge wiskundeleraar in de verkeerde klas.'7. 'Ik word altijd voor romanticus versleten, maar dat ben ik nu juist niet. Ik ben een realist. Die ingebouwde, elkaar als accordeons dekkende verdedigingszones zijn contraproductief. Je nodigt de tegenpartij daarmee net uit om doelpunten te maken. 'Kom maar!' Het is de andere kant op dat je moet kijken, niet achterom.'8. 'Het spel van Barcelona is nimmer vertoond, het mooiste voetbal aller tijden. Barcelona is een mirakel in de voetbalsport.'9. 'Mijn grote idool was Pelé, majestueus qua verschijning en beweging. Terwijl Messi esthetisch gezien toch meer een krabbelaar is. Maar je mag niet alleen maar de oppervlakkige buitenkant zien. Wat Messi doet, is verbluffend.'10. 'In vergelijking met Messi lijkt Cristiano Ronaldo toch meer een omgeturnde volleyballer... hij heeft het wel goed aangeleerd, hoor.'