Sport/Voetbalmagazine sprak met Beerschotbestuurder en meerderheidsaandeelhouder over het seizoen van de Antwerpse club. Daarin ging het onder meer over het afscheid van coach Hernán Losada.

Na Nieuwjaar ging het sportief minder goed bij Beerschot. Had het vertrek van Hernán Losada richting MLS daar wat mee vandoen? Van Winckel: 'Dat vertrek was een teleurstelling. Ik probeer waarachtig te staan in het voetbal, zonder te schoppen en iedereen heeft zijn gelijk. Bij Hernán is dat schoppen ook absoluut niet nodig. We zullen vrienden blijven, en ik vind Hernán een toptrainer, maar dit zal toch een jaartje nodig hebben om te koelen. Ik verwijt hem niks, maar dat hij die stap heeft gezegd, wétende dat hij Beerschot in de steek liet, én in de problemen, dat is wel zo. Hij heeft zijn ambitie nagestreefd ten koste van.

'Eigenlijk had hij moeten blijven en dit rechttrekken, want de vrije val was toen al ingezet. Hij is vertrokken toen we tiende stonden. Ik denk dat Hernán begrijpt dat ik dát niet fijn vond. Hij heeft gevraagd om te praten, maar we zijn geen kinderen meer die een koffie moeten drinken om bij te praten. Dit heeft tijd nodig.'

De terugval na Nieuwjaar noemt Van Winckel ingecalculeerd. 'We waren vroeg bezig met het oog op de promotiefinale, later waren er die coronagevallen... We hebben tegen Anderlecht gespeeld met zes spelers die minimaal tien dagen niet op het veld hadden gestaan. Wij moesten spelen, anders was het op 3 januari voetballen en dat wilde niemand. Er is toen afgeweken van de protocollen. Normaal moet je 24 uur wachten op de uitslag van een PCR-test, toen kon dat ineens sneller. 's Morgens getest, 's avonds resultaten. 'Hoera, Holzhauser mag spelen!'

'Uiteraard had dat nadien zijn weerslag. Daardoor hadden we in januari een ongelooflijke opeenstapeling van matchen. Ik vind dat Will Still dat heel goed heeft gedaan. Hij kreeg onterecht kritiek: een andere manier van voetballen kon niet. Hij heeft met de spelers afgesproken: laat ons nu 'zetten'. Iets wat Beerschot goed kan, we hebben nu eenmaal goeie ervaren Vlaamse jongens achterin. Jongens die iets kunnen organiseren en voetballen op resultaat.'

Lees het volledige interview met de Beerschotbestuurder in Sport/Voetbalmagazine van 12 mei of in onze Plus-zone.

