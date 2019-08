Man in vorm bij KAA Gent is Roman Jaremtsjoek, de Oekraïnse spits zit aan vijf doelpunten in vijf officiële wedstrijden. Hij legt aan Sport/Voetbalmagazine uit wat er veranderde tegenover vorig seizoen.

Twee jaar geleden kocht AA Gent met hem voor een paar miljoen euro een jonge centrumspits van 1 meter 90 die buitengewoon snel is. Maar aanvankelijk bleek Jaremtsjoek mentaal nogal broos te zijn en te vaak miste hij de focus en feeling om de juiste beslissingen te kunnen nemen en doortastend en doeltreffend te kunnen zijn. Hij bleef te lang hangen in fases die voorbij waren.

Dankjewel Eva

'Dat is verbeterd door met onze psychologe Eva Maenhout samen te werken', vertelt Jaremtsjoek. 'Ik probeer mij nu bewust te zijn van wat er in mijn hoofd omgaat. Eén keer per week, na de wedstrijd, spraken we af. Dan vroeg ze mij: wat dacht je voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd, voor doel, ... ? Het was alsof ik weer op school zat, maar ik vind dat wel interessant: hoe je leert stress onder controle te houden, leert focussen, leert positief te zijn en niet de hele tijd aan slechte dingen te denken, zelfs na een slechte wedstrijd.'

'Dat komt mijn vertrouwen ten goede en helpt mij sterk te zijn en rustiger te blijven voor doel. Maar dat is niet iets dat je in één dag verandert. Ik moet dat leren en misschien duurt het een jaar, maar ik ervaar nu al verbetering. Ik moet 'dankjewel Eva' zeggen.'

De club haalde met Depoitre en Ngadeu (rechts in duel) meer ervaring binnen. © belgaimage

De Oekraïner dankt ook zijn huidige coach bij de Buffalo's: 'Ik wil vertrouwen voelen, voelen dat hij mij wil helpen om beter te worden. Wat dat betreft, zag ik nog nooit in mijn leven een coach zoals Jess Thorup. Hij spreekt na elke wedstrijd met iedere speler individueel, ook met degenen die niet speelden, en vraagt hoe je je voelt en hoe het met je familie gaat. Hij wordt dan ook door iedereen van ons gerespecteerd.'

Jaremtsjoek zou ondertussen in de belangstelling staan van de Turkse topclub Galatasaray. Voelt hij zich daar al klaar voor? 'Als ik een volgende stap zet, moet het naar een heel goed team zijn, ergens waar ik iets kan winnen. Maar ik tekende hier twee jaar geleden een contract voor vier jaar en dus is het Gent dat beslist of ik ga of blijf. We willen graag kampioen worden en ik denk dat we daar kans op maken. Na Vadis Odidja werden met Laurent Depoitre en Michael Ngadeu weer uitstekende ervaren spelers aangetrokken. Het wordt een interessant seizoen, denk ik. Ik voel ook dat ik beter, veel beter kan en ik wil eind dit seizoen veel betere statistieken kunnen voorleggen.'

