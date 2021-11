Sport/Voetbalmagazine had een gesprek met Javier Torrente na vier wedstrijden zonder nederlaag. Daarin had hij het onder meer over zijn aanpak, zijn voetbalverleden en Vincent Kompany.

Wat was uw sportieve analyse bij de start?

Javier Torrente: 'Dat vind ik een delicate vraag. Ik heb die gemaakt, maar ik wil hier niet te veel met de vinger wijzen naar wat fout is gelopen of wat de vorige trainer heeft gedaan. Dat soort kritiek vind ik ongepast. Je moet gewoon aan de slag met de organisatie. In de eerste weken vooral de defensieve, daarna de offensieve: goed de bal veroveren, op een bepaalde plaats die ik in mijn hoofd heb. Dat geeft je de mogelijkheid om beter aan te vallen. Druk zetten en inzet van aanvallers op het moment dat je de bal verliest, was fundamenteel.'

Welke rol speelt uw ervaring in dit herstelproces?

Torrente: 'Dat ik al clubs in crisis coachte, helpt. Het positieve benaderen, niet van je neus maken op ongepaste momenten. Als jong coach verloor ik vaker mijn geduld, inmiddels weet ik dat je een speler de kans moet geven om fouten te maken en dan toch rustig blijven. Fouten maken is een essentieel onderdeel van het voetbal. Spelers moeten dingen proberen, je mag hen niet inperken. Alleen moet altijd de wil aanwezig zijn om er alles voor te doen. Entrega noemen wij dat. Overgave. Je hebt altijd spelers die eerder betrokken zijn bij de aanval dan de verdediging, maar belangrijk is dat iedereen zowel in het mooie voetbal zijn rol heeft als in het vuile.'

De slechte reeks begon vorig seizoen al, zelfs nog onder Hernán Losada. Is er wel voldoende kwaliteit?

Torrente: 'Ja. Als u me vraagt: hebt u een ploeg voor de eerste plaatsen, antwoord ik neen. Maar we hebben wel een ploeg die kan mikken op de buik van het klassement. Eenmaal daar, en je grijpt links of rechts een succesje, kun je misschien zonder het te weten bij de beste zes geraken. Ploegen leven van serietjes, maar deze kern is echt wel competitief. Hier kunnen we uit raken.'

U was in 2002 als T2 met de Argentijnse ploeg op het WK in Japan. In die selectie zaten naast Batistuta en Verón ook voetballers als Pocchettino, Simeone en Gallardo. Nu toptrainers. Was dat toen al zichtbaar?

Torrente: 'U vergeet Almeida, Crespo en Walter Samuel, die nu assistent is bij de nationale ploeg. Zij waren toen al zeer bezorgd om de manier van voetballen, ja. Veel bezig met het hoofd, wedstrijdanalyses, wat we deden op training. Allemaal zeer intelligente voetballers, met goeie voeten en veel overgave. Ik zie parallellen met wat België nu aan het realiseren is. Het zou me niet verbazen mochten er uit deze generatie topvoetballers ook toptrainers groeien die carrière maken buiten hun land.'

Kwam u tegen Anderlecht onder de indruk van het werk van Vincent Kompany?

Torrente: 'Ik heb het gevoel dat hij goed werk levert als trainer, ja. Zijn Anderlecht lijkt op het veld wat op City, met veel volk in de aanval. Dat geeft de rivaal soms kansen op de counter, maar hij is nog jong als coach, je bent geen Alex Ferguson van de ene dag op de andere. Toen ik begon, had ik ook mijn manier van denken, maar vijftien jaar later sta ik heel anders in het vak. Waar ik vroeger nerveus was en ingreep, is er nu meer rust en sereniteit.'

