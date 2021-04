Antwerp heeft een tumultueuze week achter de rug. De spanningen tussen eigenaar Paul Gheysens en sportief directeur Luciano D'Onofrio kwamen naar buiten, er werd kritiek gegeven op coach Vercauteren en de Great Old wist zich te plaatsen voor play-off 1. Redacteur Peter t'Kint, die Antwerp volgt voor Sport/Voetbalmagazine, geeft wat meer uitleg.

Antwerp plaatste zich tegen Mouscron voor play-off 1. Wie mag daarvoor de meeste pluimen op zijn hoed steken: Paul Gheysens of Luciano D'Onofrio?

...

Antwerp plaatste zich tegen Mouscron voor play-off 1. Wie mag daarvoor de meeste pluimen op zijn hoed steken: Paul Gheysens of Luciano D'Onofrio?Peter t'Kint: 'Allebei, uiteraard. Gheysens omdat hij geld in de ploeg stak maar ook de club vooruit hielp met de verbetering van de accommodatie en omkadering. Hij heeft per slot van rekening meer dan 60 miljoen euro in Antwerp gestoken. Zonder Gheysens was er zeker geen D'Onofrio. Die gaat vooral naar de plaatsen waar er geld en mogelijkheden zijn. 'Maar ook de impact van D'Onofrio valt niet te onderschatten. Gheysens heeft dan wel het geld en weet veel van infrastructuur uitbouwen enzovoort, maar hij heeft geen achtergrondkennis van het voetbal en dat heeft D'Onofrio wel. Hij haalde alle spelers, kon Vercauteren overtuigen, ... Je kan dus ook zeggen: zonder de sportieve baas was Antwerp ook geen topploeg. Maar je mag ze ook niet tegenover elkaar zetten. De een werkt voor de ander, uiteindelijk.''Gheysen wil vooruit en is ambitieus met de ploeg. D'Onofrio is dan weer old school die alles op zijn eigen manier gebeurt. Ieder werkt daarvoor op zijn eigen domein. De een met de omkadering, de andere met het sportieve. Je kan niet zeggen dat D'Onofrio's manier van werken niet aansloeg in Antwerp. En ook intern zijn ze tevreden, anders zou de sportieve baas al lang vertrokken zijn. Het valt wel nog te zien wat er gebeurt als hij vertrekt, want toen D'Onofrio vertrok bij Standard, stortte het daar ineen. Hetzelfde zou ook kunnen gebeuren bij Antwerp.'Frankie Vercauteren kreeg vorige week na de 1-4-pandoering tegen Anderlecht het verwijt van zijn eigen voorzitter dat hij te defensief voetbalt. Is dat ook zo of zie jij dat anders?T'Kint: 'De ploeg kan veel meer, dat heeft het al bewezen onder Ivan Leko. Die kon toen een match in handen nemen. Tijdens de eerste wedstrijd tegen Anderlecht, had Antwerp nog 70% balbezit. Bij de laatste, pijnlijke confrontatie was dat helemaal anders. Het is natuurlijk ook een keuze die je maakt als coach. Vercauteren legt andere klemtonen die wat meer verdedigend zijn. Dat is allemaal ook wat het voetbal van D'Onofrio: grote stevige kerels die vechten om de bal. En dat is niet alleen het favoriete spel van de sportieve baas, maar eigenlijk ook gewoon het voetbal in België. 'Maar ook Vercauteren stuurt bij waar nodig. Hij kon bijvoorbeeld ook nog niet volledig rekenen op Dieumerci Mbokani. Met zo een spits kan je de bal voorin bijhouden, dat kon hij nu niet doen. Leko had Mbokani bijna altijd ter beschikking en kon dus meer gaan aanvallen. Vercauteren zal dat nu ook wel meer doen. 'De wedstrijd tegen Anderlecht was een grote ontgoocheling en eigenlijk de enige echt slechte wedstrijd van Antwerp. Iedereen was teleurgesteld en dan komen de emoties van Gheysens boven en zegt hij zo een zaken. Samen met die uitbarsting komen dan ook de andere spanningen, die er al een hele tijd hingen, naar buiten. De puist barstte met andere woorden open. 'Ik denk ook niet dat de emoties van Gheysens volledig op Vercauteren gericht waren. Die deed wat hem gewoon gevraagd werd: tweede worden en in play-off 1 zitten. Dat is hem nu gelukt. Hoe hij dat doet, maakt dan minder uit. Bovendien was het twee weken daarvoor nog helemaal anders toen Antwerp met 0-2 ging winnen van Club Brugge. Je moet het allemaal gewoon wat kaderen.'Wat ontbreekt er nog bij dit Antwerp om mee te doen voor de titel?T'Kint: 'Club Brugge, als we die even als referentie nemen, heeft ook jarenlang moeten werken. Maar sinds de laatste titel, duurde het maar tien jaar vooraleer het terug aan de absolute top stond. In die tijd is het nooit zo ver gezakt als Antwerp.'Wat ontbreekt er nog? Vooral stabiliteit. Het is een moeilijk jaar geweest met verschillende visies. Een aantal cruciale pionnen in de kern zijn ook al wat op leeftijd, met Haroun, Refaelov, Mbokani, ... Daar moet veel verjonging rond komen. Antwerp is kunne groeien dankzij de stabiliteit van Bölöni die er toch drie jaar heeft gezeten. Dat moet je nu terug zoeken met een nieuwe persoon waar iedereen achter staat. En die interne problemen die er zijn met bepaalde secundaire figuren die denken dat ze heel belangrijk zijn, moeten opgelost worden. Maar daar werkt de club ook aan tegen de zomer. 'Antwerp moet zich ook niet te veel fixeren op die titel. Een tweede plaats en Champions League is al erg goed en zal ook zorgen voor die volgende stappen.'